Росіяни посилюють перевірки в Токмаку, у місті збільшилася кількість блокпостів, - ЦНС

Російські військові посилили перевірки цивільних осіб у захопленому Токмаку Запорізької області. Це пов'язано із ситуацією на фронті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву .

"Окупанти посилюють репресії проти українців на тимчасово захоплених територіях", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у Токмаці, який тимчасово контролюють загарбники, росіяни посилюють фільтраційні заходи на тлі новин з фронту.

Що саме змінилось

Росіяни збільшили кількість патрулів й зупинок на блок-постах. Також загарбники перевіряють наявність паспорта, телефони та навіть уточнюють причину руху.

Раніше через складну для росіян ситуацію на південному фронті в Токмаку було розграбовано місцевий ковальсько-штампувальний завод. Більшість обладнання було вивезено військовими і подальша його доля невідома.

Контрнаступ ЗСУ в Запорізькій області

Українські військові продовжують ведення наступальних дій та прориваються до другої лінії оборони російських окупантів на півдні.

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко вважає, що маркером наступного прориву ЗСУ буде звільнення Токмака.

Також експерти повідомляли, що росіяни перетворили місто Токмак (Запорізька область) на великий логістичний вузол. Тому окупанти "дуже серйозно" битимуться за це місто.