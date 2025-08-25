У боях за Україну загинув доброволець з Італії, - ANSA

34-річний Лука Чекка, уродженець Рима, був італійським добровольцем, який брав участь у бойових діях на боці ЗСУ. Востаннє про нього чули у 2024 році. Від грудня він офіційно значився зниклим безвісти на Донеччині. 25 серпня 2025 року повідомили про підтвердження його загибелі.

Фото: Facebook-сторінка Memorial (International Volunteers for Ukraine)

Лука Чекка - сьомий громадянин Італії, чия смерть у війні з РФ підтверджена публічно. Раніше повідомлялося про загибель Томаса Д’Альби, Антоніо Омара Дріді, Мануеля Мамелі, Анджело Костанци, Массіміліано Галлетті та Джорджо Галлі.