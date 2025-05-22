Від початку війни в Україні загинули семеро добровольців з Італії, - ЗМІ

Асоціація "Меморіал - Міжнародні волонтери в Україні" заявила про загибель двох громадян Італії, які добровольцями захищали Україну під час російського повномасштабного вторгнення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Torino Cronaca .

Антоніо Омар Дріді

35-річний доброволець, родом з Палермо, був оголошений загиблим після того, як в березні вважався зниклим безвісти.

Боєць жив у Німеччині та Австрії до того, як приєднався до Міжнародного легіону. Наразі точні обставини його смерті невідомі.

Мануель Мамелі

25-річний боєць з Селарджіуса був оголошений загиблим його товаришами по службі. Тіло добровольця наразі не було знайдено.

Мамелі також був членом Міжнародного легіону, й, як пише Torino Cronaca, загинув внаслідок атаки російського безпілотника в районі Покровська.

Видання додає, що від початку повномасштабної війни, в Україні загинули сім громадян Італії.