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Від початку війни в Україні загинули семеро добровольців з Італії, - ЗМІ

Четвер 22 травня 2025 15:09
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Від початку війни в Україні загинули семеро добровольців з Італії, - ЗМІ Ілюстративне фото: від початку війни в Україні загинули семеро добровольців з Італії (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Асоціація "Меморіал - Міжнародні волонтери в Україні" заявила про загибель двох громадян Італії, які добровольцями захищали Україну під час російського повномасштабного вторгнення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Torino Cronaca.

Антоніо Омар Дріді

35-річний доброволець, родом з Палермо, був оголошений загиблим після того, як в березні вважався зниклим безвісти.

Боєць жив у Німеччині та Австрії до того, як приєднався до Міжнародного легіону. Наразі точні обставини його смерті невідомі.

Мануель Мамелі

25-річний боєць з Селарджіуса був оголошений загиблим його товаришами по службі. Тіло добровольця наразі не було знайдено.

Мамелі також був членом Міжнародного легіону, й, як пише Torino Cronaca, загинув внаслідок атаки російського безпілотника в районі Покровська.

Видання додає, що від початку повномасштабної війни, в Україні загинули сім громадян Італії.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що у січні 2025-го загинув 19-річний доброволець з Польщі Філіп Антосяк. Чоловік покинув навчання у Британії й долучився до українського підрозділу ударних дронів.

Того ж місяця стало відомо й про загибель 30-річного добровольця з Австрії.

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Італія Війна в Україні
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