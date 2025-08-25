В боях за Украину погиб доброволец из Италии, - ANSA

34-летний Лука Чекка, уроженец Рима, был итальянским добровольцем, который участвовал в боевых действиях на стороне ВСУ. Последний раз о нем слышали в 2024 году. С декабря он официально числился пропавшим без вести в Донецкой области. 25 августа 2025 года сообщили о подтверждении его гибели.

Фото: Facebook-страница Memorial (International Volunteers for Ukraine)

Лука Чекка - седьмой гражданин Италии, чья смерть в войне с РФ подтверждена публично. Ранее сообщалось о гибели Томаса Д'Альбы, Антонио Омара Дриди, Мануэля Мамели, Анджело Костанци, Массимилиано Галлетти и Джорджо Галли.