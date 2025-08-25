ua en ru
Пн, 25 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Зеленського та Путіна Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

У боях за Україну загинув доброволець з Італії, - ANSA

Україна, Понеділок 25 серпня 2025 16:53
UA EN RU
У боях за Україну загинув доброволець з Італії, - ANSA Фото: на Донеччині загинув італійський доброволець (Getty Images)
Автор: РБК-Україна

Лука Чекка, який з грудня 2024-го вважався зниклим безвісти, загинув, воюючи на боці України. Це вже сьомий доброволець із Італії, який став жертвою російської агресії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ANSA.

34-річний Лука Чекка, уродженець Рима, був італійським добровольцем, який брав участь у бойових діях на боці ЗСУ. Востаннє про нього чули у 2024 році. Від грудня він офіційно значився зниклим безвісти на Донеччині. 25 серпня 2025 року повідомили про підтвердження його загибелі.

У боях за Україну загинув доброволець з Італії, - ANSA

Фото: Facebook-сторінка Memorial (International Volunteers for Ukraine)

Лука Чекка - сьомий громадянин Італії, чия смерть у війні з РФ підтверджена публічно. Раніше повідомлялося про загибель Томаса Д’Альби, Антоніо Омара Дріді, Мануеля Мамелі, Анджело Костанци, Массіміліано Галлетті та Джорджо Галлі.

Загибель італійських добровольців у війні в Україні

Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну загинуло щонайменше сім італійських громадян, які воювали на боці ЗСУ. Серед них:

  • Томас Д’Альба - колишній військовий, який загинув у Сумах. Його смерть підтвердили в липні 2025 року.

  • Антоніо Омара Дріді - 35-річний доброволець з Палермо, який зник у березні 2025 року. Його смерть підтвердили в травні 2025 року.

  • Мануель Мамелі - 25-річний доброволець з Кальярі, який загинув у травні 2025 року внаслідок атаки російського дрону поблизу Покровська.

  • Анджело Костанци - детальна інформація про його загибель наразі відсутня.

  • Массіміліано Галлетті - 59-річний рятувальник, який помер після поранення від гранати в листопаді 2024 року.

  • Джорджо Галлі - 27-річний доброволець, який загинув у вересні 2022 року під Харковом, воюючи в Міжнародному легіоні оборони України.

Нагадаємо, у січні 2025-го загинув 19-річний доброволець з Польщі Філіп Антосяк. Чоловік покинув навчання у Британії й долучився до українського підрозділу ударних дронів. У тому ж місяці стало відомо й про загибель 30-річного добровольця з Австрії.

Читайте РБК-Україна в Google News
Італія Донецька область
Новини
Росія цілеспрямовано б’є по енергетиці України напередодні зими, - Зеленський
Росія цілеспрямовано б’є по енергетиці України напередодні зими, - Зеленський
Аналітика
Не Орбаном єдиним. В яких країнах Європи можуть перемогти антиукраїнські сили
Роман Коткореспондент РБК-Україна Не Орбаном єдиним. В яких країнах Європи можуть перемогти антиукраїнські сили