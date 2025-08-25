У боях за Україну загинув доброволець з Італії, - ANSA
Лука Чекка, який з грудня 2024-го вважався зниклим безвісти, загинув, воюючи на боці України. Це вже сьомий доброволець із Італії, який став жертвою російської агресії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ANSA.
34-річний Лука Чекка, уродженець Рима, був італійським добровольцем, який брав участь у бойових діях на боці ЗСУ. Востаннє про нього чули у 2024 році. Від грудня він офіційно значився зниклим безвісти на Донеччині. 25 серпня 2025 року повідомили про підтвердження його загибелі.
Фото: Facebook-сторінка Memorial (International Volunteers for Ukraine)
Лука Чекка - сьомий громадянин Італії, чия смерть у війні з РФ підтверджена публічно. Раніше повідомлялося про загибель Томаса Д’Альби, Антоніо Омара Дріді, Мануеля Мамелі, Анджело Костанци, Массіміліано Галлетті та Джорджо Галлі.
Загибель італійських добровольців у війні в Україні
Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну загинуло щонайменше сім італійських громадян, які воювали на боці ЗСУ. Серед них:
-
Томас Д’Альба - колишній військовий, який загинув у Сумах. Його смерть підтвердили в липні 2025 року.
-
Антоніо Омара Дріді - 35-річний доброволець з Палермо, який зник у березні 2025 року. Його смерть підтвердили в травні 2025 року.
-
Мануель Мамелі - 25-річний доброволець з Кальярі, який загинув у травні 2025 року внаслідок атаки російського дрону поблизу Покровська.
-
Анджело Костанци - детальна інформація про його загибель наразі відсутня.
-
Массіміліано Галлетті - 59-річний рятувальник, який помер після поранення від гранати в листопаді 2024 року.
-
Джорджо Галлі - 27-річний доброволець, який загинув у вересні 2022 року під Харковом, воюючи в Міжнародному легіоні оборони України.
Нагадаємо, у січні 2025-го загинув 19-річний доброволець з Польщі Філіп Антосяк. Чоловік покинув навчання у Британії й долучився до українського підрозділу ударних дронів. У тому ж місяці стало відомо й про загибель 30-річного добровольця з Австрії.