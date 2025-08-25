ua en ru
В боях за Украину погиб доброволец из Италии, - ANSA

Украина, Понедельник 25 августа 2025 16:53
В боях за Украину погиб доброволец из Италии, - ANSA Фото: в Донецкой области погиб итальянский доброволец (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

Лука Чекка, который с декабря 2024-го считался пропавшим без вести, погиб, воюя на стороне Украины. Это уже седьмой доброволец из Италии, который стал жертвой российской агрессии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ANSA.

34-летний Лука Чекка, уроженец Рима, был итальянским добровольцем, который участвовал в боевых действиях на стороне ВСУ. Последний раз о нем слышали в 2024 году. С декабря он официально числился пропавшим без вести в Донецкой области. 25 августа 2025 года сообщили о подтверждении его гибели.

В боях за Украину погиб доброволец из Италии, - ANSA

Фото: Facebook-страница Memorial (International Volunteers for Ukraine)

Лука Чекка - седьмой гражданин Италии, чья смерть в войне с РФ подтверждена публично. Ранее сообщалось о гибели Томаса Д'Альбы, Антонио Омара Дриди, Мануэля Мамели, Анджело Костанци, Массимилиано Галлетти и Джорджо Галли.

Гибель итальянских добровольцев в войне в Украине

С начала полномасштабного вторжения России в Украину погибло по меньшей мере семь итальянских граждан, которые воевали на стороне ВСУ. Среди них:

  • Томас Д'Альба - бывший военный, который погиб в Сумах. Его смерть подтвердили в июле 2025 года.

  • Антонио Омара Дриди - 35-летний доброволец из Палермо, который исчез в марте 2025 года. Его смерть подтвердили в мае 2025 года.

  • Мануэль Мамели - 25-летний доброволец из Кальяри, который погиб в мае 2025 года в результате атаки российского дрона вблизи Покровска.

  • Анджело Костанци - подробная информация о его гибели пока отсутствует.

  • Массимилиано Галлетти - 59-летний спасатель, который умер после ранения от гранаты в ноябре 2024 года.

  • Джорджо Галли - 27-летний доброволец, который погиб в сентябре 2022 года под Харьковом, воюя в Международном легионе обороны Украины.

Напомним, в январе 2025-го погиб 19-летний доброволец из Польши Филипп Антосяк. Мужчина покинул обучение в Британии и присоединился к украинскому подразделению ударных дронов. В том же месяце стало известно и о гибели 30-летнего добровольца из Австрии.

