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Зник у морі: під Одесою четверту добу шукають хлопця

П'ятниця 01 серпня 2025 11:24
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Зник у морі: під Одесою четверту добу шукають хлопця Фото: в Одеській області четверту добу шукають хлопця, який зник у морі (facebook.com/DSNSODE)
Автор: Ірина Глухова

У Чорноморську Одеської області четверту добу шукають 16-річного підлітка. Він пішов купатися у море під час шторму і не повернувся.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ДСНС України в Одеській області.

Що відомо про зникнення підлітка

За даними рятувальників, у морі біля центрального пляжу в Чорноморську тривають пошуки зниклого хлопця 2009 року народження. Через сильний вітер і високі хвилі водолази не змогли розпочати операцію відразу, до пошуків вони долучилися зранку 29 липня.

Станом на ранок 1 серпня, загалом було обстежено 81 500 квадратних метрів морського дна, з яких 45 000 - за допомогою підводного дрона. Також фахівці обстежили 60 кілометрів узбережжя.Пошукові роботи тривають.

Нагадаємо, про пошуки підлітка у Чорноморську Одеської області ми писали днями. Тоді рятувальники обстежили 16 500 квадратних метрів морського дна, з яких 6 000 квадратних метрів - за допомогою дрона, а також 8 кілометрів узбережжя.

Варто додати, що на узбережжі Одеської області останніми днями спостерігалися сильний вітер та високі хвилі. Море було неспокійне, купання в таких умовах надзвичайно небезпечне. Рятувальники закликали українців бути вкрай обережними.

Також РБК-Україна опублікувало повний перелік пляжів Одещини, де відпочивати безпечно.

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Одеса Рятувальники
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