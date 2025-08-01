Зник у морі: під Одесою четверту добу шукають хлопця

У Чорноморську Одеської області четверту добу шукають 16-річного підлітка. Він пішов купатися у море під час шторму і не повернувся.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ДСНС України в Одеській області.

Що відомо про зникнення підлітка

За даними рятувальників, у морі біля центрального пляжу в Чорноморську тривають пошуки зниклого хлопця 2009 року народження. Через сильний вітер і високі хвилі водолази не змогли розпочати операцію відразу, до пошуків вони долучилися зранку 29 липня.

Станом на ранок 1 серпня, загалом було обстежено 81 500 квадратних метрів морського дна, з яких 45 000 - за допомогою підводного дрона. Також фахівці обстежили 60 кілометрів узбережжя.Пошукові роботи тривають.

