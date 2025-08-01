Зник у морі: під Одесою четверту добу шукають хлопця
У Чорноморську Одеської області четверту добу шукають 16-річного підлітка. Він пішов купатися у море під час шторму і не повернувся.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ДСНС України в Одеській області.
Що відомо про зникнення підлітка
За даними рятувальників, у морі біля центрального пляжу в Чорноморську тривають пошуки зниклого хлопця 2009 року народження. Через сильний вітер і високі хвилі водолази не змогли розпочати операцію відразу, до пошуків вони долучилися зранку 29 липня.
Станом на ранок 1 серпня, загалом було обстежено 81 500 квадратних метрів морського дна, з яких 45 000 - за допомогою підводного дрона. Також фахівці обстежили 60 кілометрів узбережжя.Пошукові роботи тривають.
Нагадаємо, про пошуки підлітка у Чорноморську Одеської області ми писали днями. Тоді рятувальники обстежили 16 500 квадратних метрів морського дна, з яких 6 000 квадратних метрів - за допомогою дрона, а також 8 кілометрів узбережжя.
Варто додати, що на узбережжі Одеської області останніми днями спостерігалися сильний вітер та високі хвилі. Море було неспокійне, купання в таких умовах надзвичайно небезпечне. Рятувальники закликали українців бути вкрай обережними.
Також РБК-Україна опублікувало повний перелік пляжів Одещини, де відпочивати безпечно.