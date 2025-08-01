ua en ru
Пт, 01 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Война в Украине Экономика В мире Происшествия
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Исчез в море: под Одессой четвертые сутки ищут парня

Пятница 01 августа 2025 11:24
UA EN RU
Исчез в море: под Одессой четвертые сутки ищут парня Фото: в Одесской области четвертые сутки ищут парня, который пропал в море (facebook.com/DSNSODE)
Автор: Ірина Глухова

В Черноморске Одесской области четвертые сутки ищут 16-летнего подростка. Он пошел купаться в море во время шторма и не вернулся.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины в Одесской области.

Что известно о пропаже подростка

По данным спасателей, в море возле центрального пляжа в Черноморске продолжаются поиски пропавшего парня 2009 года рождения. Из-за сильного ветра и высоких волн водолазы не смогли начать операцию сразу, к поискам они присоединились утром 29 июля.

По состоянию на утро 1 августа, всего было обследовано 81 500 квадратных метров морского дна, из которых 45 000 - с помощью подводного дрона. Также специалисты обследовали 60 километров побережья. поисковые работы продолжаются.

Напомним, о поисках подростка в Черноморске Одесской области мы писали на днях. Тогда спасатели обследовали 16 500 квадратных метров морского дна, из которых 6 000 квадратных метров - с помощью дрона, а также 8 километров побережья.

Стоит добавить, что на побережье Одесской области в последние дни наблюдались сильный ветер и высокие волны. Море было неспокойное, купание в таких условиях чрезвычайно опасно. Спасатели призвали украинцев быть крайне осторожными.

Также РБК-Украина опубликовало полный перечень пляжей Одесской области, где отдыхать безопасно.

Читайте РБК-Украина в Google News
Одесса Спасатели
Новости
В Киеве уже 31 жертва вражеского удара: из-под завалов достали еще троих
В Киеве уже 31 жертва вражеского удара: из-под завалов достали еще троих
Аналитика
Холодный душ для президента: как скандал с НАБУ и САП ударил по Зеленскому
Милан Лелич, Ульяна Безпалько Холодный душ для президента: как скандал с НАБУ и САП ударил по Зеленскому