Під Одесою вже другу добу шукають підлітка, який зник у морі

Фото ілюстративне: в Одеській області шукають хлопця, який зник у морі (Getty Images)

У Чорноморську Одеської області другу добу шукають підлітка, який зник у морі під час шторму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ДСНС України в Одеській області.