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Під Одесою вже другу добу шукають підлітка, який зник у морі

Середа 30 липня 2025 10:02
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Під Одесою вже другу добу шукають підлітка, який зник у морі Фото ілюстративне: в Одеській області шукають хлопця, який зник у морі (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

У Чорноморську Одеської області другу добу шукають підлітка, який зник у морі під час шторму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ДСНС України в Одеській області.

У морі біля центрального пляжу в Чорноморську тривають пошуки зниклого хлопця 2009 року народження. Повідомлення про його зникнення надійшло ввечері, 28 липня.

Через сильний вітер і високі хвилі водолази не змогли розпочати операцію відразу - до пошуків вони долучилися зранку наступного дня, 29 липня.

Станом на ранок, 30 липня, рятувальники обстежили вже 16 500 квадратних метрів морського дна, з яких 6 000 квадратних метрів - за допомогою дрона, а також 8 кілометрів узбережжя.

Пошукові роботи тривають, рятувальники не припиняють спроб знайти зниклого хлопця.

Нагадаємо, на узбережжі Одеської області останніми днями спостерігаються сильний вітер та високі хвилі. Море неспокійне, купання в таких умовах надзвичайно небезпечне. Рятувальники закликають українців бути вкрай обережними.

Також днями під час шторму на узбережжя Одеської області винесло морську міну, бійці ВМС ЗСУ провели її контрольований підрив.

Окрім того, РБК-Україна ділилось повним списком пляжів Одещини, де можна безпечно відпочити.

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Одеса Рятувальники
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