Знеструмлення в Донецькій області: енергетики повернули світло 90% споживачів

В компанії повідомили, що електрикам вдалось менш ніж за годину повернути електропостачання майже 200 тисяч родин області.

"Це 90% наших клієнтів, знеструмлених через це відключення. Докладаємо всіх зусиль, щоб якнайшвидше повернути світло в кожну оселю", - пояснили в ДТЕК.

Нагадаємо, за даними в.о. начальника Донецької обласної військової адміністрації Ігоря Мороза, проблеми зі світлом виникли через спрацювання автоматики захисту на Словʼянській ТЕС.

Блекаути в Україні

Нещодавно міністр енергетики України Герман Галущенко заявив, що у разі ударів російських окупантів по енергооб'єктах цього осінньо-зимового періоду в країні можливі відключення світла. Однак такі "блекаути" не будуть тривалими.

Детальніше про ризики відключень світла через нові масовані удари окупантів по енергосистемі - читайте в матеріалі РБК-Україна "Що чекає на Україну восени та взимку? Три сценарії розвитку ситуації в енергосистемі".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.