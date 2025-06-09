Знеструмлення у 9 областях: "Укренерго" звернулось до українців з важливим закликом

Станом на ранок, 9 червня, через негоду без світла залишилися 508 населених пунктів у дев’яти областях України. Водночас в країні зафіксовано зростання споживання електроенергії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укренерго" .

"Через несприятливі погодні умови (грози, град, сильні пориви вітру) - на ранок повністю або частково були знеструмлені 508 населених пунктів у дев’яти областях. Бригади обленерго здійснюють аварійно-відновлювальні роботи, щоб якнайшвидше заживити усіх абонентів", - йдеться у повідомленні.

Також енергетики пояснили, що рівень споживання електроенергії о 9:30 ранку був на 2,5% вищим, ніж у п’ятницю. Причинами стали традиційне збільшення навантаження на початку тижня та хмарна погода, яка знижує ефективність домашніх сонячних станцій.

"Вчора ввечері ми зафіксували добовий максимум споживання, який перевищив показники минулої неділі на 3,5%. Це пов’язано з високими температурами та масовим використанням кондиціонерів", - повідомили в "Укренерго".

Водночас енергосистема країни продовжує відновлення після масштабних російських атак. На багатьох енергооб'єктах ще тривають аварійно-відновлювальні роботи.

В "Укренерго" закликали українців економно користуватися електроенергією та перенести використання потужних приладів на денний період - з 10:00 до 18:00, коли система менш навантажена.