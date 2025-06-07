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Спека до +37 і грози: синоптики дали прогноз погоди на завтра

Україна , Субота 07 червня 2025 16:09
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Спека до +37 і грози: синоптики дали прогноз погоди на завтра Фото: завтра в Україні спека і місцями дощі (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Погода в Україні завтра, 8 червня, буде спекотною, у деяких областях - до +37 градусів. Проте жителям низки регіонів варто чекати дощів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

За прогнозом синоптиків, вночі на північному заході країни, а вдень у західних регіонах, Житомирській та Вінницькій областях короткочасні дощі з грозами. Також вдень в окремих районах можливий град і шквали до 15-20 м/с.

На решті території без опадів. Вітер переважно південно-західний, 5-10 м/с.

Температура повітря вночі у середньому від +17 до +22 градусів. Вдень стовпчики термометрів покажуть +29 +34 градуси.

На південному сході країни прогнозується сильна спека - до +35 +37 градусів. Найпрохолодніше буде у північно-західній частині +23 +28 градусів.
Спека до +37 і грози: синоптики дали прогноз погоди на завтра

Погода у Києві

У столиці завтра мінлива хмарність, опадів не прогнозується. Вітер південно-західний, 5-10 м/с.

Температура повітря у Києві вночі буде +20 +22 градуси, а вдень +32 +34.
Спека до +37 і грози: синоптики дали прогноз погоди на завтра

Як повідомляло РБК-Україна, синоптики Укргідрометцентру спрогнозували, якою буде погода в Україні у перший місяць літа.

Нагадаємо, раніше кліматологи заявляли, що весна цьогоріч була рекордно спекотною у світі. Березень 2025 року став найспекотнішим за всю історію спостережень у Європі.

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