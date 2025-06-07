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У кількох областях України штормове попередження: кого зачепить негода 8 червня

Субота 07 червня 2025 19:10
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У кількох областях України штормове попередження: кого зачепить негода 8 червня Фото: штормове попередження в Україні (Getty Images)
Автор: РБК-Україна

У кількох областях України вдень, 8 червня, помітно погіршиться погода. Очікуються різкі пориви вітру та град.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Українського гідрометеорологічного центру Facebook.

Синоптики випустили попередження про небезпечні метеорологічні явища в Україні. Негода і грози очікуються в західних, Житомирській та Вінницькій областях країни.

Крім того, в окремих районах пройде град, а пориви вітру досягатимуть 15-20 м/с.

"Перший рівень небезпеки, жовтий. Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств і транспорту", - попередили в Укргідрометцентрі.

У кількох областях України штормове попередження: кого зачепить негода 8 червня

Фото: штормове попередження в Україні (Укргідрометцентр)

Погода в Україні

Нагадаємо, в Укргідрометцентрі раніше розповіли про погоду в Україні на 8 червня. Згідно з прогнозом синоптиків, спека не відступить, проте в окремих районах пройдуть дощі.

Також синоптики повідомляли, якою буде погода в Україні в перший місяць літа. Абсолютний максимум температури спостерігатиметься в Одеській, Херсонській, Харківській та Луганській областях. Місячна кількість опадів буде в межах норми.

Ба більше, кліматологи розповіли, що весна цьогоріч була рекордно спекотною. Березень став найспекотнішим за всю історію спостережень у Європі.

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