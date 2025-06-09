Обесточивание в 9 областях: "Укрэнерго" обратилось к украинцам с важным призывом

По состоянию на утро, 9 июня, из-за непогоды без света остались 508 населенных пунктов в девяти областях Украины. В то же время в стране зафиксирован рост потребления электроэнергии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрэнерго" .

"Из-за неблагоприятных погодных условий (грозы, град, сильные порывы ветра) - на утро полностью или частично были обесточены 508 населенных пунктов в девяти областях. Бригады облэнерго осуществляют аварийно-восстановительные работы, чтобы как можно быстрее запитать всех абонентов", - говорится в сообщении.

Также энергетики объяснили, что уровень потребления электроэнергии в 9:30 утра был на 2,5% выше, чем в пятницу. Причинами стали традиционное увеличение нагрузки в начале недели и облачная погода, которая снижает эффективность домашних солнечных станций.

"Вчера вечером мы зафиксировали суточный максимум потребления, который превысил показатели прошлого воскресенья на 3,5%. Это связано с высокими температурами и массовым использованием кондиционеров", - сообщили в "Укрэнерго".

В то же время энергосистема страны продолжает восстановление после масштабных российских атак. На многих энергообъектах еще продолжаются аварийно-восстановительные работы.

В "Укрэнерго" призвали украинцев экономно пользоваться электроэнергией и перенести использование мощных приборов на дневной период - с 10:00 до 18:00, когда система менее нагружена.