Знеструмленим містам Донецької області за добу повернули світло

Енергетики відновили енергопостачання у Краматорську, Дружківці та Костянтинівці після ворожого обстрілу на Донеччині.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Донецької ОВА Вадима Філашкіна у Telegram.
За його словами, енергетики в найкоротші терміни усунули всі наслідки вчорашнього обстрілу і повернули електропостачання в оселі 92 тисяч сімей на Донеччині.
"Працюючи у нелюдських умовах, під постійною загрозою постійних обстрілів, фахівці зробили все можливе, щоб наші люди отримували базові комунальні послуги", - написав Вадим Філашкін.
Нагадаємо, вчора на тлі загрози балістики пролунали вибухи у Краматорську. Після цього начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін повідомив про часткове знеструмлення області.
Зокрема, світло зникло в деяких районах міста, а також повністю - у Костянтинівці та Дружківці.
Місцеві Telegram-канали писали про можливе влучення ракети в район Краматорської ТЕЦ. Офіційно було підтверджено лише приліт балістики з об'єкту енергетики у Донецькій області.