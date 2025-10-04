Знеструмленим містам Донецької області за добу повернули світло

За його словами, енергетики в найкоротші терміни усунули всі наслідки вчорашнього обстрілу і повернули електропостачання в оселі 92 тисяч сімей на Донеччині.

"Працюючи у нелюдських умовах, під постійною загрозою постійних обстрілів, фахівці зробили все можливе, щоб наші люди отримували базові комунальні послуги", - написав Вадим Філашкін.