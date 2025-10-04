Обесточенным городам Донецкой области за сутки вернули свет

По его словам, энергетики в кратчайшие сроки устранили все последствия вчерашнего обстрела и вернули электроснабжение в дома 92 тысяч семей в Донецкой области.

"Работая в нечеловеческих условиях, под постоянной угрозой постоянных обстрелов, специалисты сделали все возможное, чтобы наши люди получали базовые коммунальные услуги", - написал Вадим Филашкин.