Обесточенным городам Донецкой области за сутки вернули свет

Фото: Краматорск снова со светом (иллюстративное фото Getty Images)
Автор: Оксана Тесленко

Энергетики восстановили энергоснабжение в Краматорске, Дружковке и Константиновке после вражеского обстрела в Донецкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Донецкой ОГА Вадима Филашкина в Telegram.

По его словам, энергетики в кратчайшие сроки устранили все последствия вчерашнего обстрела и вернули электроснабжение в дома 92 тысяч семей в Донецкой области.

"Работая в нечеловеческих условиях, под постоянной угрозой постоянных обстрелов, специалисты сделали все возможное, чтобы наши люди получали базовые коммунальные услуги", - написал Вадим Филашкин.

 

 

 

 

Напомним, вчера на фоне угрозы баллистики прогремели взрывы в Краматорске. После этого начальник Донецкой ОВА Вадим Филашкин сообщил о частичном обесточивании области.

В частности, свет пропал в некоторых районах города, а также полностью - в Константиновке и Дружковке.

Местные Telegram-каналы писали о возможном попадании ракеты в район Краматорской ТЭЦ. Официально был подтвержден лишь прилет баллистики по объекту энергетики в Донецкой области.

