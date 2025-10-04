ua en ru
Знеструмленим містам Донецької області за добу повернули світло

Донеччина, Субота 04 жовтня 2025 22:19
Знеструмленим містам Донецької області за добу повернули світло Фото: Краматорськ знову із світлом (ілюстративне фото Getty Images)
Автор: Оксана Тесленко

Енергетики відновили енергопостачання у Краматорську, Дружківці та Костянтинівці після ворожого обстрілу на Донеччині.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Донецької ОВА Вадима Філашкіна у Telegram.

За його словами, енергетики в найкоротші терміни усунули всі наслідки вчорашнього обстрілу і повернули електропостачання в оселі 92 тисяч сімей на Донеччині.

"Працюючи у нелюдських умовах, під постійною загрозою постійних обстрілів, фахівці зробили все можливе, щоб наші люди отримували базові комунальні послуги", - написав Вадим Філашкін.

Нагадаємо, вчора на тлі загрози балістики пролунали вибухи у Краматорську. Після цього начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін повідомив про часткове знеструмлення області.

Зокрема, світло зникло в деяких районах міста, а також повністю - у Костянтинівці та Дружківці.

Місцеві Telegram-канали писали про можливе влучення ракети в район Краматорської ТЕЦ. Офіційно було підтверджено лише приліт балістики з об'єкту енергетики у Донецькій області.

