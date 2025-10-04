Обесточенным городам Донецкой области за сутки вернули свет
Энергетики восстановили энергоснабжение в Краматорске, Дружковке и Константиновке после вражеского обстрела в Донецкой области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Донецкой ОГА Вадима Филашкина в Telegram.
По его словам, энергетики в кратчайшие сроки устранили все последствия вчерашнего обстрела и вернули электроснабжение в дома 92 тысяч семей в Донецкой области.
"Работая в нечеловеческих условиях, под постоянной угрозой постоянных обстрелов, специалисты сделали все возможное, чтобы наши люди получали базовые коммунальные услуги", - написал Вадим Филашкин.
Напомним, вчера на фоне угрозы баллистики прогремели взрывы в Краматорске. После этого начальник Донецкой ОВА Вадим Филашкин сообщил о частичном обесточивании области.
В частности, свет пропал в некоторых районах города, а также полностью - в Константиновке и Дружковке.
Местные Telegram-каналы писали о возможном попадании ракеты в район Краматорской ТЭЦ. Официально был подтвержден лишь прилет баллистики по объекту энергетики в Донецкой области.