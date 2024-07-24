Знесення садиби Зеленських у Києві: співвласнику будівлі обрали запобіжний захід

Як повідомляється, суд обрав запобіжний захід підозрюваному у вигляді особистого зобов'язання: на нього покладені обов'язки прибувати до слідчого, повідомляти про зміну місця проживання, утримуватися від спілкування зі свідками та здати паспорти.

Запобіжний захід діятиме до 23 вересня 2024 року.

Зазначається, що прокуратура вважає, що є ризик переховування підозрюваного від суду, адже у 2023 році Гречко виїжджав за кордон через систему "Шлях". Тому прокурори вимагали обрати запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання.

Сторона звинувачення також вимагала зобов'язати підозрюваного здати всі паспорти, заборонити спілкування зі свідками та накласти обов'язки не виїздити за межі Києва та області.

Своєю чергою адвокат Гречка переконувала суд, що зруйнована будівля не перебувала в реєстрі нерухомих пам'яток.

"Ми маємо докази, що доводять, що садиба Зеленських не є культурною пам'яткою. Маємо відповідь від Мінкульту, що об'єкт не внесений в реєстр і об'єкт не відноситься до об'єктів культурної спадщини", - сказала вона.

Адвокат також передала суду копії підтверджувальних документів, зокрема, від Мінкульту.

Сам Гречко заявив на засіданні, що не визнає свою вину у кримінальному правопорушенні. За його словами, в садибі Зеленських мала бути реконструкція. Планувалося відновити її зовнішній та внутрішній вигляд у межах фундаменту.