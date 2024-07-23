Власники садиби Зеленських відновлять будівлю, підписано відповідний меморандум, – Кличко

Департамент охорони культурної спадщини КМДА підписав меморандум із власниками садиби Зеленських із зобовʼязаннями відновити будівлю у тому вигляді, який вона мала.

Про це заявив мер Києва Віталій Кличко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його прес-службу .

Попри це київська міська влада не відмовляється від наміру позиватися до суду до власників та забудовника, які незаконно знесли садибу, щоб мати законні важелі впливу на виконання підписаного меморандуму і обіцянок власників будівлі.

"Сьогодні департамент охорони культурної спадщини КМДА підписав меморандум із власниками будівлі садиби Зеленських, що була несанкціоновано зруйнована 19 липня. Власники будівлі, згідно документу, зобов'язуються відновити її в тому вигляді, який вона мала. Співпрацювати з міською владою та громадськістю щодо створення проекту відновлення, оформлення всіх необхідних за законом дозволів та документів, відкритості всього процесу відновлення садиби", – написав Кличко.

Разом з тим, мер Києва наголосив, що не відмовляється від анонсованого вчора позову до суду щодо незаконного руйнування будівлі садиби Зеленських.

"Але, як я вчора заявив, місто позиватиметься в суді до забудовника, який незаконно зніс садибу Зеленських, та до власників будівлі. З вимогою заново відбудувати садибу. Щоб у міської влади були законні важелі впливу на виконання підписаного Меморандуму і обіцянок власників будинку", – зазначив він.

Також міська влада наполягає, щоб правоохоронці зʼясували і оприлюднили для громадськості всіх фігурантів, які стоять за процесом знищення садиби та притягнули їх до відповідальності.