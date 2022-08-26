"Знают куда бьют": оккупанты в "ДНР" признают четкое попадание ВСУ по складам

Так, в перехваченном украинской разведкой разговоре военный так называемой "ДНР" и его жена рассказали о взрывах на складах оккупантов:

- Что такое? Е*ануло где-то?

- Ну в 4 утра попали в состав БК между "Ашаном" и "Метро", вот это как с правой стороны, чуть-чуть ниже трасы... Там же ангары стояли какое-то время, а сейчас там все время был склад БК, там куча военных машин, короче детонировало до 8 утра. Там несколько прилетов было, 4 наверное. Ну четко били, прям знают куда и бьют, - рассказала женщина мужу-оккупанту.

Напомним, что ВСУ продолжают демилитаризовать российских оккупантов на юге и востоке Украины. Наши воины 24 августа уничтожили несколько баз и складов с боеприпасами врага.

Между тем, по состоянию на сегодняшнее утро, всего с начала полномасштабной войны РФ уже потеряла около 46 250 своих военных.

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