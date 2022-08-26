UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

"Знают куда бьют": оккупанты в "ДНР" признают четкое попадание ВСУ по складам

Фото: оккупанты в "ДНР" признают четкое попадание ВСУ по складам (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

На оккупированных территориях Донецкой области захватчики признают попадание ВСУ по складам врага. Они называют удары наших защитников "четкими".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Главного управления разведки Минобороны.

Так, в перехваченном украинской разведкой разговоре военный так называемой "ДНР" и его жена рассказали о взрывах на складах оккупантов:

- Что такое? Е*ануло где-то?

- Ну в 4 утра попали в состав БК между "Ашаном" и "Метро", вот это как с правой стороны, чуть-чуть ниже трасы... Там же ангары стояли какое-то время, а сейчас там все время был склад БК, там куча военных машин, короче детонировало до 8 утра. Там несколько прилетов было, 4 наверное. Ну четко били, прям знают куда и бьют, - рассказала женщина мужу-оккупанту.

Напомним, что ВСУ продолжают демилитаризовать российских оккупантов на юге и востоке Украины. Наши воины 24 августа уничтожили несколько баз и складов с боеприпасами врага.

Между тем, по состоянию на сегодняшнее утро, всего с начала полномасштабной войны РФ уже потеряла около 46 250 своих военных.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram

Читайте РБК-Украина в Google News
ДНРДонецкая областьВойна России против Украины