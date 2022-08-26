"Знають, куди б'ють": окупанти в "ДНР" визнають чітке попадання ЗСУ по складах

Так, у перехопленій українською розвідкою розмові військовий так званої "ДНР" і його дружина розповіли про вибухи на складах окупантів:

- Что такое? Е*ануло где-то?

- Ну в 4 утра попали в склад БК между "Ашаном" и "Метро", вот это как с правой стороны, чуть-чуть ниже трасы... Там же ангары стояли какое-то время, а сейчас там все время был склад БК, там куча военных машин, короче детонировало до 8 утра. Там несколько прилетов было, 4 наверное. Ну четко били, прям знают, куда бьют, - розповіла жінка чоловіку-окупантові.

Нагадаємо, що ЗСУ продовжують демілітаризувати російських окупантів на півдні та сході України. Наші воїни 24 серпня знищили декілька баз і складів з боєприпасами ворога.

Тим часом, станом на сьогоднішній ранок, всього з початку повномасштабної війни РФ вже втратила близько 46 250 своїх військових.

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