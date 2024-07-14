Знайшли "український слід". Пропагандисти Кремля вигадали фейк із замахом на Трампа

Замах на Трампа

На колишнього президента США та одного з кандидатів на крісло нового президента США Дональда Трампа напали під час його виступу в штаті Пенсільванія. Ще одна людина із присутніх на мітингу загинула. Стрільця, яким виявився 20-річний Томас Метью Крукс, було ліквідовано.

На інцидент уже відреагували світові лідери, зокрема президент України Володимир Зеленський. Останній подібний випадок стався понад 40 років тому.

Докладніше про те, які політичні наслідки матиме ця подія - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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