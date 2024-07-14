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Знайшли "український слід". Пропагандисти Кремля вигадали фейк із замахом на Трампа

Фото: Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Пропагандисти Кремля одразу після замаху на екс-президента США Дональда Трампа запустили фейк про нібито "причетність" українських спецслужб до інциденту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр протидії дезінформації (ЦПД).

Зокрема, так званий "депутат Ради РФ" від тимчасово окупованого Криму Сергій Цеков закликав США розглянути версію про нібито "причетність до замаху українських спецслужб". Він заявив, що нібито його могла організувати Україна, оскільки Трамп обіцяв зупинити війну.
 
"Мета подібних, нічим не підкріплених вкидів роспропаганди - дискредитація України та керівництва серед західної аудиторії. Рашисти намагаються наситити соцмережі та інфопростір власними вигадками", - пояснюють в ЦПД.
 
В Центрі підкреслюють, що насправді прізвище підозрюваного вже відоме і він не має жодного стосунку до України.

Замах на Трампа

На колишнього президента США та одного з кандидатів на крісло нового президента США Дональда Трампа напали під час його виступу в штаті Пенсільванія. Ще одна людина із присутніх на мітингу загинула. Стрільця, яким виявився 20-річний Томас Метью Крукс, було ліквідовано.

На інцидент уже відреагували світові лідери, зокрема президент України Володимир Зеленський. Останній подібний випадок стався понад 40 років тому.

Докладніше про те, які політичні наслідки матиме ця подія - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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