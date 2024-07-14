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Нашли "украинский след". Пропагандисты Кремля придумали фейк с покушением на Трампа

Фото: Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Пропагандисты Кремля сразу после покушения на экс-президента США Дональда Трампа запустили фейк о якобы "причастности" украинских спецслужб к инциденту.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр противодействия дезинформации (ЦПД).

В частности, так называемый "депутат Совета РФ" от временно оккупированного Крыма Сергей Цеков призвал США рассмотреть версию о якобы "причастности к покушению украинских спецслужб". Он заявил, что будто бы его могла организовать Украина, поскольку Трамп обещал остановить войну.

"Цель подобных, ничем не подкрепленных вбросов роспропаганды - дискредитация Украины и руководства среди западной аудитории. Рашисты пытаются насытить соцсети и инфопространство собственными выдумками", - объясняют в ЦПД.

В Центре подчеркивают, что на самом деле фамилия подозреваемого уже известна и он не имеет никакого отношения к Украине.

Покушение на Трампа

На бывшего президента США и одного из кандидатов на кресло нового президента США Дональда Трампа напали во время его выступления в штате Пенсильвания. Еще один человек из присутствующих на митинге погиб. Стрелок, которым оказался 20-летний Томас Мэтью Крукс, был ликвидирован.

На инцидент уже отреагировали мировые лидеры, в том числе президент Украины Владимир Зеленский. Последний подобный случай произошел более 40 лет назад.

Подробнее о том, какие политические последствия будет иметь это событие - читайте в материале РБК-Украина.

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