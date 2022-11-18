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Знайшли сліди вибухівки. Швеція підтвердила диверсію на "Північному потоці"

Фото: Швеція підтвердила диверсію на "Північному потоці" (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

У ході розслідування вибухів на гілках газопроводу "Північний потік" на місці події було виявлено "сторонні предмети" та сліди вибухівки.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на повідомлення прокуратури Швеції.

Згідно з висновками слідчих, на газопроводах системи "Північний потік" відбулася серйозна диверсія.

Розслідування продовжується. У прокуратурі з'ясовують, чи можна будь-кому пред'явити підозру у скоєнні злочину.

Нагадаємо, 27 вересня на російських трубопроводах "Північний потік-1" та "Північний потік-2" виявили кілька витоків газу. За словами шведських сейсмологів, причиною цього міг бути вибух. Президент США Джо Байден заявив, що з ймовірністю трубопроводи підірвала Росія.

Пізніше, 29 жовтня, росіяни прямо заявили , що фахівці ВМС Великобританії нібито "причетні до підриву газопроводів". У Міноборони Британії назвалитакі звинувачення країни-агресора вигаданою історією .

При цьому німецькі слідчі впевнені, що Північний потік підірвали росіяни. Там зазначили, що їхня версія з диверсією збігається з попередніми висновками Швеції.

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ШвеціявибухиСеверный поток