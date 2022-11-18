Нашли следы взрывчатки. Швеция подтвердила диверсию на "Северном потоке"

В ходе расследования взрывов на ветках газопровода "Северный поток" на месте происшествия были обнаружены "посторонние предметы" и следы взрывчатки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение прокуратуры Швеции.

Расследование продолжается. В прокуратуре выясняют, можно ли кому-либо предъявить подозрение в совершении преступления.

Напомним, 27 сентября на российских трубопроводах "Северный поток-1" и "Северный поток-2" обнаружили несколько утечек газа. По словам шведских сейсмологов, причиной этому мог быть взрыв. Президент США Джо Байден заявил, что с большой вероятностью трубопроводы подорвала Россия.

Позже, 29 октября, россияне прямо заявили, что специалисты ВМС Великобритании якобы "причастны к подрыву газопроводов". В Минобороны Британии назвали такие обвинения страны-агрессора выдуманной историей.

При этом немецкие следователи уверены, что "Северный поток" подорвали россияне. Там отметили, что их версия с диверсией совпадает с предварительными выводами Швеции.

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