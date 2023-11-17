Знайшли штаб і склад з БК: партизани проникли на базу Чорноморського флоту РФ у Криму

Агент партизанського руху "АТЕШ" провів розвідку в одній з частин Чорноморського флоту Росії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "АТЕШ".
"Агент "АТЕШ" успішно провів розвідувальні дії на території однієї із частин Чорноморського флоту РФ", - написано у пості.
У військовій частині партизанів виявив автомобільні бокси та дав координати казарм, штабу та складів з боєприпасами.
"Поки чергова зміна спала в недозволений час, нам вдалося зафіксувати точні місця розміщення автомобільних боксів, складів із БК, казарм та штабу ВЧ 80393", - повідомили адміністратори каналу.
Партизани виявили під Маріуполем військову базу окупантів. На ній розміщено склад техніки та склад із пальним.
Також партизани зауважили, що російські війська облаштували базу у селі Урзуф Донецької області на місці колишньої української військової частини. На цій базі вони навчають та відправляють на фронт своїх мобілізованих.
Раніше ми повідомляли, що партизани зафіксували перекидання військової техніки з окупованого Криму до Херсонської області.
В окупованому Криму партизани виявили великий склад пально-мастильних матеріалів російських військ. Цей склад є важливим стратегічним об'єктом російських окупантів.
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