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Знайшли лазівку? Вислані з ЄС російські шпигуни-дипломати з'явилися у Сербії

Фото: вислані з ЄС російські шпигуни-дипломати з'явилися у Сербії (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну більшість краї значно скоротила, або взагалі припинила російські дипломатичні місії на своїх територіях. Однак вислані дипломати все одно опинилися в Європі.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".

З початку вторгнення з різних країн бцло вислано понад 500 російських дипломатів та адміністративних співробітників. Однак деякі з них були призначені у дипмісії до Сербії - однієї з країн, які досі не вводили санкції проти Росії.

У 2023 році там значно зросла присутність російських дипломатів.Ще у 2022 році для переведення висланого з однієї країни ЄС дипломата в іншу дійсно немає , але така заборона є негласною практикою.

У квітні 2022 року Хорватія заявила, що висилає зі своєї країни 18 російських дипломатів та 6 адміністративно-технічних співробітників посольства. Як вияснили журналісти, серед висланих росіян був

Фото: Список співробітників російського посольства в Сербії, що мають дипломатичний імунітет, актуальний на березень 2023 року (mfa.gov.rs)

Відомо, що ще у 2011 році зламувала мережі американських підприємств енергетичної інфраструктури за допомогою трояна Havex. Згідно з витіком баз даних РФ, Іваненко

Зауважимо, що після його висилки з Хорватії, туди вперше в історії було відправлено співробітників Кіберкомандування США "для пошуку зловмисної кіберактивності".

23 березня 2022 року Польща оголосила про висилку відразу 45 російських дипломатів, яких підозрювали у шпигунстві. Серед них був

Наразі Генералов у тому ж статусі перебуває на сайті сербського МЗС серед співробітників російського посольства в Сербії. Крім цього у цоцмережах його дружини можна знайти фото та відео з Сербії.

Фото: у лютому 2017 року

Ще один російський чиновник отримав роботу у Сербії після того, як його відмовились пускати після призначення в Гаагу. Мова йде про

18 лютого 2023 року заявив, Зараз Барабін працює у посольстві в Сербії другим секретарем.

Дмитро Барабін, фото з інстаграма його дружини Олени Барабіної

Російський дипломат зараз працює у посольстві Росії у Белграді на посаді радника. Однак до літа 2022 року він обіймав посаду другого секретаря посольства Росії у Гельсінкі. Відслідкувати переміщення Долгошеїна з Фінляндії до Сербії можна за його публікаціями у соцмережах.

У списко російських дипломатів у Сербії можна знайти і інші імена людей, які нещодавно працювали в країнах, що висилали в 2022 і 2023 російських дипломатів, а також у міжнародних організаціях, які мають складні відносини з Росією.

Так посаду першого секретаря займає

Другим секретарем у Белграді є е один другий секретар російського посольства в Сербії , у 2017 році

олишній сербський військовий дипломат, який зараз очолює в Белграді Раду зі стратегічної політики Нікола Луніч,

"Очевидно, що зараз Сербія є останнім притулком у Європі для безпечної розвідувальної роботи російських оперативних агентів", - вважає Луніч.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що міністр економіки Сербії Раде Башта закликав уряд країни ввести санкції проти Росії.

Нагадаємо, що раніше глава МЗС Сербії заявив, що влада країни може ввести санкції проти РФ у разі, якщо такий крок відповідатиме їхнім інтересам.

Додамо також, що на початку березня Вучич натякнув, що Сербія готова розірвати відносини з Росією заради вступу до ЄС.

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