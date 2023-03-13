Знайшли лазівку? Вислані з ЄС російські шпигуни-дипломати з'явилися у Сербії

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну більшість краї значно скоротила, або взагалі припинила російські дипломатичні місії на своїх територіях. Однак вислані дипломати все одно опинилися в Європі.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".
З початку вторгнення з різних країн бцло вислано понад 500 російських дипломатів та адміністративних співробітників. Однак деякі з них були призначені у дипмісії до Сербії - однієї з країн, які досі не вводили санкції проти Росії.
У 2023 році там значно зросла присутність російських дипломатів.Ще у 2022 році для переведення висланого з однієї країни ЄС дипломата в іншу дійсно немає , але така заборона є негласною практикою.
У квітні 2022 року Хорватія заявила, що висилає зі своєї країни 18 російських дипломатів та 6 адміністративно-технічних співробітників посольства. Як вияснили журналісти, серед висланих росіян був
Відомо, що ще у 2011 році зламувала мережі американських підприємств енергетичної інфраструктури за допомогою трояна Havex. Згідно з витіком баз даних РФ, Іваненко
Зауважимо, що після його висилки з Хорватії, туди вперше в історії було відправлено співробітників Кіберкомандування США "для пошуку зловмисної кіберактивності".
23 березня 2022 року Польща оголосила про висилку відразу 45 російських дипломатів, яких підозрювали у шпигунстві. Серед них був
Наразі Генералов у тому ж статусі перебуває на сайті сербського МЗС серед співробітників російського посольства в Сербії. Крім цього у цоцмережах його дружини можна знайти фото та відео з Сербії.
Ще один російський чиновник отримав роботу у Сербії після того, як його відмовились пускати після призначення в Гаагу. Мова йде про
18 лютого 2023 року заявив, Зараз Барабін працює у посольстві в Сербії другим секретарем.
Російський дипломат зараз працює у посольстві Росії у Белграді на посаді радника. Однак до літа 2022 року він обіймав посаду другого секретаря посольства Росії у Гельсінкі. Відслідкувати переміщення Долгошеїна з Фінляндії до Сербії можна за його публікаціями у соцмережах.
У списко російських дипломатів у Сербії можна знайти і інші імена людей, які нещодавно працювали в країнах, що висилали в 2022 і 2023 російських дипломатів, а також у міжнародних організаціях, які мають складні відносини з Росією.
Так посаду першого секретаря займає
Другим секретарем у Белграді є е один другий секретар російського посольства в Сербії , у 2017 році
олишній сербський військовий дипломат, який зараз очолює в Белграді Раду зі стратегічної політики Нікола Луніч,
"Очевидно, що зараз Сербія є останнім притулком у Європі для безпечної розвідувальної роботи російських оперативних агентів", - вважає Луніч.
Раніше РБК-Україна повідомляло, що міністр економіки Сербії Раде Башта закликав уряд країни ввести санкції проти Росії.
Нагадаємо, що раніше глава МЗС Сербії заявив, що влада країни може ввести санкції проти РФ у разі, якщо такий крок відповідатиме їхнім інтересам.
Додамо також, що на початку березня Вучич натякнув, що Сербія готова розірвати відносини з Росією заради вступу до ЄС.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.