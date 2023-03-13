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Нашли лазейку? Высланные из ЕС российские шпионы-дипломаты появились в Сербии

Фото: высланные из ЕС российские шпионы-дипломаты появились в Сербии (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

С начала полномасштабного вторжения России в Украину большинство краев значительно сократило или вообще прекратило российские дипломатические миссии на своих территориях. Однако высланные дипломаты все равно оказались в Европе.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".

С начала вторжения из разных стран было выслано более 500 российских дипломатов и административных сотрудников. Однако некоторые из них были назначены в дипмиссии в Сербию - одной из стран, которые до сих пор не вводили санкции против России.

В 2023 году там значительно возросло присутствие российских дипломатов. Еще в 2022 году для перевода высланного из одной страны ЕС дипломата в другую действительно нет , но такой запрет является негласной практикой.

В апреле 2022 года Хорватия заявила, что высылает из своей страны 18 российских дипломатов и 6 административно-технических сотрудников посольства. Как выяснили журналисты, среди высланных россиян был

Фото: Список сотрудников российского посольства в Сербии, имеющих дипломатический иммунитет, актуален на март 2023 года (mfa.gov.rs)

Известно, что еще в 2011 году взламывала сети американских предприятий энергетической инфраструктуры с помощью трояна Havex. Согласно утечке баз данных РФ, Иваненко

Заметим, что после его высылки из Хорватии, туда впервые в истории были отправлены сотрудники Киберкомандования США "для поиска злонамеренной киберактивности".

23 марта 2022 года Польша объявила о высылке сразу 45 российских дипломатов, подозреваемых в шпионаже. Среди них был

Генералов в том же статусе находится на сайте сербского МИД среди сотрудников российского посольства в Сербии. Кроме этого, в цоцсетях его жены можно найти фото и видео из Сербии.

Фото: в феврале 2017 года

Еще один российский чиновник получил работу в Сербии после отказа его пускать после назначения в Гаагу. Речь идет о

18 февраля 2023 года В настоящее время Барабин работает в посольстве в Сербии вторым секретарем.

Дмитрий Барабин, фото с инстаграмма его жены Елены Барабиной

Российский дипломат сейчас работает в посольстве России в Белграде в должности советника. Однако до лета 2022 года он занимал должность второго секретаря посольства России в Хельсинки. Отслеживать перемещение Долгошеина из Финляндии в Сербию можно по его публикациям в соцсетях.

В списке российских дипломатов в Сербии можно найти и другие имена людей, недавно работавших в странах, высылавших в 2022 и 2023 российских дипломатов, а также в международных организациях, имеющих сложные отношения с Россией.

Так должность первого секретаря занимает

Вторым секретарем в Белграде является один второй секретарь российского посольства в Сербии , в 2017 году

бывший сербский военный дипломат, который сейчас возглавляет в Белграде Совет по стратегической политике Никола Лунич,

"Очевидно, что сейчас Сербия является последним убежищем в Европе для безопасной разведывательной работы российских оперативных агентов", - считает Лунич.

Ранее РБК-Украина сообщало, что министр экономики Сербии Раде Башта призвал правительство страны ввести санкции против России.

Напомним, что ранее глава МИД Сербии заявил, что власти страны могут ввести санкции против РФ в случае, если такой шаг будет отвечать их интересам.

Добавим, что в начале марта Вучич намекнул, что Сербия готова разорвать отношения с Россией ради вступления в ЕС.

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