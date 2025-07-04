Знайомство з батьками партнера: як сподобатися і чи вам це взагалі потрібно?

Рано чи пізно у стосунках настає момент: знайомство з батьками партнера. Для когось це формальність, для когось - справжній іспит. Але що насправді варто робити, щоб справити гарне враження? І чи справді це так важливо?

Як поводитися під час першої зустрічі з батьками партнера, розповів для РБК-Україна лайф коуч Віталій Курсік.

Чи обов'язково ви маєте сподобатися батькам?

У певний момент стосунків на горизонті з’являється він - момент зустрічі з батьками. Що робити? І головне - чи потрібно обов’язково сподобатися?

"У когось це "вечеря знайомства", у когось - "приїдеш на шашлики, буде мій тато", а хтось дізнається про цей момент вже за фактом: "О, до речі, це моя мама", - каже експерт.

Він додає, що опція "сподобатися" бажана, але вона не є обов'язковою. Оскільки:

Це не гарантія щасливих стосунків

Якщо вас сприйняли тільки по зовнішності - то це сумно

Вам доведеться жити з партнером, а не з його батьками

"Звісно, якщо ви сподобаєтеся батькам - це дуже добре. І для вас, і для партнера, і для ваших стосунків, і навіть для спільних планів на майбутнє. Бо вам доведеться з ними спілкуватися і налагоджувати взаємини", - пояснює Віталій Курсік.

Як себе поводити на першій зустрічі з батьками

Спокій

Ви не на кастингу і ваше завдання - не вразити, а просто бути собою. Така зустріч - не театральна прем'єра, ви не актор і вам точно не потрібні маски. Партнер вже обрав вас. Все, що вам потрібно - не перегравайте, не удавайте, що вам щось до смаку, якщо це не так.

"Не намагайтеся терміново вразити кулінарією, цитатами з класики або стендапу, чи знанням сортів вин. Щирість, врівноваженість, природна зацікавленість і базова повага - куди ефективніші", - радить коуч.

Будьте у реальності

Вам не потрібно завойовувати батьків партнера. Вони можуть бути різні - теплі, холодні, закриті, занадто прямі, грубі.

Повага - це слухати та не перебивати, бути ввічливими та доброзичливими. Покажіть, що ви - нормальна людина, з якою їхній дитині добре.

Домовтеся з партнером

Якщо у вас різний стиль комунікації, світогляд, культурні відмінності - краще підготувати ґрунт, проговорити усі нюанси, і уникати тем, які можуть поставити у незручне становище.

Теми "табу"

Не варто спілкуватися на теми, якщо ви не впевнені у тому, що ваші точки зору з батьками схожі:

Релігійні переконання

Політика

Гроші

Виховання дітей

Ваші плани з партнером на майбутнє

Подарунок

Невеликий презент - це жест уваги та поваги, а не спроба вразити батьків. Це може бути десерт, пляшка вина, річ для дому.

Нічого не доводьте

Якщо вас зустрічають холодно, то не намагайтеся доводити, що гідні їхньої дитини. Ваш партнер - доросла людина, і має повне право самостійно приймати рішення.

Ви маєте право піти

Якщо зустріч пішла не по плану, виникла неприємна ситуація - ви маєте повне право ввічливо подякувати та попрощатися. Терпіти те, що вам не ок, ви не зобов'язані.

"Не засмучуйтеся, якщо зустріч була невдала. Це лише один епізод. Звісно, переробити "перший погляд" буде неможливо, але у вас ще буде шанс показати батькам, що ви чудова людина. Найголовніше - щоб вас підтримував партнер", - радить Віталій Курсік.