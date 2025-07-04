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Знакомство с родителями партнера: как понравиться и нужно ли вам это вообще?

Пятница 04 июля 2025 20:20
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Знакомство с родителями партнера: как понравиться и нужно ли вам это вообще? Как понравиться родителям партнера при первой встрече (фото: Getty Images)
Автор: Анна Шиканова
Эксперт: Виталий Курсик

Рано или поздно в отношениях наступает момент: знакомство с родителями партнера. Для кого-то это формальность, для кого-то - настоящий экзамен. Но что на самом деле стоит делать, чтобы произвести хорошее впечатление? И действительно ли это так важно?

Как вести себя во время первой встречи с родителями партнера, рассказал для РБК-Украина лайф коуч Виталий Курсик.

Обязательно ли вы должны понравиться родителям?

В определенный момент отношений на горизонте появляется он - момент встречи с родителями. Что делать и главное - нужно ли обязательно понравиться?

"У кого-то это "ужин знакомства", у кого-то - "приедешь на шашлыки, будет мой папа", а кто-то узнает об этом моменте уже по факту: "О, кстати, это моя мама", - говорит эксперт.

Он добавляет, что опция "понравиться" желательна, но она не является обязательной. Поскольку:

  • Это не гарантия счастливых отношений
  • Если вас восприняли только по внешности - то это печально
  • Вам придется жить с партнером, а не с его родителями

"Конечно, если вы понравитесь родителям - это очень хорошо. И для вас, и для партнера, и для ваших отношений, и даже для совместных планов на будущее. Потому что вам придется с ними общаться и налаживать отношения", - объясняет Виталий Курсик.

Как себя вести на первой встрече с родителями

Спокойствие

Вы не на кастинге и ваша задача - не поразить, а просто быть собой. Такая встреча - не театральная премьера, вы не актер и вам точно не нужны маски. Партнер уже выбрал вас. Все, что вам нужно - не переигрывайте, не делайте вид, что вам что-то по вкусу, если это не так.

"Не пытайтесь срочно поразить кулинарией, цитатами из классики или стендапа, или знанием сортов вин. Искренность, уравновешенность, естественная заинтересованность и базовое уважение - куда эффективнее", - советует коуч.

Будьте в реальности

Вам не нужно завоевывать родителей партнера. Они могут быть разные - теплые, холодные, закрытые, слишком прямые, грубые.

Уважение - это слушать и не перебивать, быть вежливыми и доброжелательными. Покажите, что вы - нормальный человек, с которым их ребенку хорошо.

Договоритесь с партнером

Если у вас разный стиль коммуникации, мировоззрение, культурные различия - лучше подготовить почву, проговорить все нюансы, и избегать тем, которые могут поставить в неловкое положение.

Темы "табу"

Не стоит общаться на темы, если вы не уверены в том, что ваши точки зрения с родителями похожи:

  • Религиозные убеждения
  • Политика
  • Деньги
  • Воспитание детей
  • Ваши планы с партнером на будущее

Подарок

Небольшой презент - это жест внимания и уважения, а не попытка поразить родителей. Это может быть десерт, бутылка вина, вещь для дома.

Ничего не доказывайте

Если вас встречают холодно, то не пытайтесь доказывать, что достойны их ребенка. Ваш партнер - взрослый человек, и имеет полное право самостоятельно принимать решения.

Вы имеете право уйти

Если встреча пошла не по плану, возникла неприятная ситуация - вы имеете полное право вежливо поблагодарить и попрощаться. Терпеть то, что вам не ок, вы не обязаны.

"Не расстраивайтесь, если встреча была неудачной. Это лишь один эпизод. Конечно, переделать "первый взгляд" будет невозможно, но у вас еще будет шанс показать родителям, что вы замечательный человек. Самое главное - чтобы вас поддерживал партнер", - советует Виталий Курсик.

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