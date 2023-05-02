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Знайдені в Польщі уламки можуть належати російській ракеті, яку запустили з Білорусі, - Onet

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Польща, Вівторок 02 травня 2023 16:00
Знайдені в Польщі уламки можуть належати російській ракеті, яку запустили з Білорусі, - Onet Фото: знайдені в Польщі уламки можуть належати російській ракеті, яку запустили з Білорусі (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Уламки, знайдені 25 квітня у лісі на півночі Польщі, можуть належати ракеті X-55, яка була запущена з російського літака, що пролітав над територією Білорусі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Onet.

За даними журналістів, початкова версія була в тому, що знайдені уламки належать снаряду Другої світової війни, але пізніше вона змінилася іншими гіпотезами.

Так, минулої п'ятниці польський генерал Томаш Піотровский сказав, що об'єкт може бути пов'язаний "з подіями середини грудня минулого року, коли росіяни здійснили масований обстріл України".

Про це заявив також і польський прем'єр-міністр Матеуш Моравецький, зазначивши, що 16 грудня 2022 року натовські літаки F-35 і польські літаки були підняті по тривозі для відстеження траєкторії ракети, яка опинилася на території Польщі. Однак тоді ракети не знайшли.

За даними журналістів, наразі найімовірніша версія, що 16 грудня російська ракета X-55 була випущена з російського літака, який пролітав над територією Білорусі.

Попри те, що версія не є офіційною та остаточною, військовий експерт Ярослав Вольський спробував реконструювати політ ракети й дійшов версії, що "пуск був здійснений з-під Смоленська по Києву. Одна з ракет відхилилася і попрямувала у бік Польщі через територію Білорусі".

Нагадаємо, у четвер, 25 квітня, поблизу польського міста Бидгощ виявили уламки об'єкта, схожого на ракету "повітря-земля". ЗМІ також інформували, що на ракеті були написи російською, що може вказувати на її радянське походження.

Пізніше стало відомо, що ракета, уламки якої знайшли на півночі Польщі в лісі, належить польській армії. Втім, поки не відомо, як вона там опинилася.

Наразі у Польщі розглядають різні версії потрапляння на територію країни уламків цієї ракети.

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