Обнаруженные в Польше обломки могут принадлежать российской ракете, запущенной из Беларуси, - Onet

Обломки, найденные 25 апреля в лесу на севере Польши, могут принадлежать ракете X-55, запущенной с российского самолета, пролетавшего над территорией Беларуси.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Onet .

По данным журналистов, начальная версия заключалась в том, что найденные обломки принадлежат снаряду Второй мировой войны, но позже она сменилась другими гипотезами.

Так, в прошлую пятницу польский генерал Томаш Пиотровский сказал, что объект может быть связан "с событиями середины декабря прошлого года, когда россияне совершили массированный обстрел Украины".

Об этом заявил также и польский премьер-министр Матеуш Моравецкий, отметив, что 16 декабря 2022 года натовские самолеты F-35 и польские самолеты были подняты по тревоге для отслеживания траектории ракеты, оказавшейся на территории Польши. Однако тогда ракеты не обнаружили.

По данным журналистов, наиболее вероятна версия, что 16 декабря российская ракета X-55 была выпущена с российского самолета, который пролетал над территорией Беларуси.

Несмотря на то, что версия не является официальной и окончательной, военный эксперт Ярослав Вольский попытался реконструировать полет ракеты и пришел к версии, что "пуск был осуществлен из-под Смоленска по Киеву. Одна из ракет отклонилась и направилась в сторону Польши через территорию Беларуси".