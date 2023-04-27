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В ЗМІ дізналися походження ракети, уламки якої знайшли на півночі Польщі

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Бидгощ, Четвер 27 квітня 2023 14:01
В ЗМІ дізналися походження ракети, уламки якої знайшли на півночі Польщі Фото: в ЗМІ дізналися походження ракети, уламки якої знайшли на півночі Польщі (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Ракета, уламки якої знайшли на півночі Польщі в лісі, належить польській армії. Втім, поки не відомо, як вона там опинилася.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на RMF FM.

"Ракета "повітря-земля", знайдена в лісі поблизу Бидгоща, належить польській армії", - заявив журналіст радіостанції.

За даними ЗМІ, малоймовірно, що ця ракета була випущена з території іншої країни.

Повідомляється, що неподалік цього місця розташоване підприємство військової авіації, де обслуговують літаки, й аеродром.

Припускається, що уламки цієї ракети могли впасти в лісі під час військових навчань.

"Наявні у Польщі МіГ-29 теж використовують радянські ракети, і потенційно могло статися, що випущена під час навчань ракета з якоїсь причини полетіла хибним курсом", - сказав журналістам генерал Роман Полко.

Нагадаємо, сьогодні в Польщі повідомили, що поблизу міста Бидгощ виявили уламки об'єкта, схожого на ракету "повітря-земля". ЗМІ також інформували, що на ракеті були написи російською, що може вказувати на її радянське походження.

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