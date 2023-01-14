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Знайдемо всіх причетних до цього терору: Зеленський про обстріл будинку у Дніпрі

Фото: удар по будинку в Дніпрі 14 січня (УНІАН)
Автор: Наталія Кава

Усі причетні до ракетного удару по жилому будинку у місті Дніпро в суботу, 14 січня, мають бути покарані. Світ має зупинити російський терор.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram президента Володимира Зеленського.

За словами президента, на місці подій працюють рятувальники, вони будуть всю ніч розбирати завали.

"Боремось за кожну людину, кожне життя. Знайдемо всіх причетних до цього терору. Усі понесуть відповідальність. Максимальну", - написав Зеленський.

Станом на 18:28 стало відомо, що в результаті влучання ракети в житловий будинок постраждали сім дітей. Всі вони знаходяться у лікарні. Наймолодшому постраждалом - три роки. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОДА Валентин Резніченко в своєму Telegram.

"Загалом вже 39 поранених. 5 життів росіяни обірвали", - написав він

Нагадаємо, російські війська під час масштабної тривоги поцілили по багатоквартирному будинку у Дніпрі.

Детальніше про наслідки удару по Дніпру та кількість постраждалих читайте в матеріалі РБК-Україна.

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