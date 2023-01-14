Найдем всех причастных к этому террору: Зеленский об обстреле дома в Днепре

По словам президента, на месте происшествий работают спасатели, они будут всю ночь разбирать завалы.

"Боремся за каждого человека, каждую жизнь. Найдем всех причастных к этому террору. Все понесут ответственность. Максимальную", - написал Зеленский.

По состоянию на 18.28 стало известно, что в результате попадания ракеты в жилой дом пострадали семь детей. Все они находятся в больнице. Самому младшему пострадавшему - три года. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко в своем Telegram .

"В общей сложности уже 39 раненых. 5 жизней россияне оборвали", - написал он