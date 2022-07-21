Что надо знать при покупке квартиры во время войны: пошаговая инструкция

Покупать недвижимость в военное время – довольно рискованный шаг. Но именно сейчас открыто "окно возможностей" для поиска интересных по характеристикам и цене вариантов. Стоит лишь тщательно подготовиться к сделке и проверить объект.
Как максимально безопасно купить квартиру во время войны рассказывает РБК-Украина Realty со ссылкой на рекомендации управляющего партнера юридической компании KopotLawyers и основателя онлайн-сервиса проверки документов новостроек Monitor.Estate Владимира Копотя.
Покупка жилья — сложный и ответственный процесс даже в мирное время. В условиях военного положения в нем появляются дополнительные нюансы. Например, сейчас к привычным этапам проверки перед покупкой добавились новые.
Если серьезно подготовиться к каждому из этих четырех этапов можно приобрести желаемую квартиру на выгодных условиях, не откладывая жизнь на после войны. Это касается как новостроек, так и квартир на вторичном рынке.
Проверьте наличие документов и лицензий. Как и до войны, наличие документов остается важным условием купли-продажи недвижимости. Если речь идет о квартире в новостройке, вам обязаны показать проект строительства и разрешительные документы на него. Среди них — лицензия и разрешение на строительные работы, а также договор аренды или право собственности на земельный участок.
Если вам говорят, что эти документы еще "в процессе подготовки", следует поискать другой объект. К тому же данные должны соответствовать действительности. Например, если на бумаге предусмотрено 10 этажей, а дом возводят на 25 — это тоже "тревожный звоночек".
Если выбираете недвижимость на вторичном рынке — тщательно проверьте документы на право собственности. Прежде всего, важно проверить их подлинность и исключить возможность подделки. Кроме того, сейчас в Украине частично разрешили продавать жилье по доверенности если она выписана за границей и удостоверена консулом. Однако ее должны выдать не позднее чем за 30 дней до подписания соглашения. Если срок истек — требуется нотариальное заявление-подтверждение доверителя, что доверенность до сих пор действует.
Проверьте статус земельного участка. Неважно, военное время или мирное — своего целевого назначения участок не изменит, а возможные риски никуда не исчезнут. Поэтому просите у застройщика документ о праве собственности или договор аренды на земельный участок, на котором возводится дом. Кроме того, назначение земли должно быть "под жилищное строительство". Также следует проверить участок на Публичной кадастровой карте.
Убедитесь в безопасности дома. В условиях войны возникла дополнительная проблема: повреждения домов, подведенных коммуникаций и тому подобное. Поэтому перед покупкой жилья воспользуйтесь услугами технических специалистов — инженеров, технадзора и архитекторов, чтобы выявить неочевидные неисправности. Только они при визуальном осмотре смогут оценить, насколько дом, возможно, был разрушен или поврежден (например, неочевидные повреждения от сдвига грунтов от попадания снаряда неподалеку).
Убедитесь в целесообразности цены квартиры. Если цена предложенной квартиры выше на 15-20% рыночной, следует выяснить почему. Возможно там есть дополнительные бонусы: защищенный подземный паркинг, охрана территории и тому подобное. Если же цена существенно ниже, стоит обратить внимание не только на документы и продавца, но и на историю объекта. Обычно, подозрительно дешевые квартиры имеют изъяны в документах или задействованы в судебных процессах.
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