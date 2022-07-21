Що треба знати при купівлі квартири під час війни: покрокова інструкція

Купівля житла — складний та відповідальний процес навіть у мирний час. В умовах воєнного стану у ньому з’являються додаткові нюанси. Наприклад, зараз до звичних етапів перевірки перед купівлею додалися нові.

Якщо серйозно підготуватися до кожного з цих чотирьох етапів – можна придбати бажану квартиру на вигідних умовах, не відкладаючи життя на після війни. Це стосується як новобудов, так і квартир на вторинному ринку.

Крок перший

Перевірте наявність документів та ліцензій. Як і до війни, наявність документів залишається важливою умовою купівлі-продажу нерухомості. Якщо йдеться про квартиру в новобудові, вам зобов’язані показати проєкт будівництва та дозвільні документи на нього. Серед них — ліцензія й дозвіл на будівельні роботи, а також договір оренди або право власності на земельну ділянку.

Якщо вам кажуть, що ці документи ще "в процесі підготовки", слід пошукати інший об’єкт. До того ж, дані мають відповідати дійсності. Наприклад, якщо на папері передбачено 10 поверхів, а будинок зводять на 25 — це теж "тривожний дзвіночок".

Якщо обираєте нерухомість на вторинному ринку — ретельно перевірте документи на право власності. Насамперед, важливо перевірити їх справжність та виключити можливість підробки. Крім того, зараз в Україні частково дозволили продавати житло за довіреністю, якщо вона виписана за кордоном та посвідчена консулом. Однак її мають видати не пізніше ніж за 30 днів до підписання угоди. Якщо термін сплив — потрібна нотаріальна заява-підтвердження довірителя, що довіреність досі діє.

Крок другий

Перевірте статус земельної ділянки. Неважливо, чи воєнний час чи мирний — свого цільового призначення ділянка не змінить, а можливі ризики нікуди не зникнуть. Тому просіть у забудовника документ про право власності або договір оренди на земельну ділянку, на якій зводиться будинок. Крім того, призначення землі має бути "Під житлове будівництво". Також слід перевірити ділянку на Публічній кадастровій карті.

Крок третій

Переконайтеся в безпеці будинку. В умовах війни постала додаткова проблема: пошкодження будинків, підведених комунікацій тощо. Тож перед покупкою житла скористайтеся послугами технічних спеціалістів — інженерів, технагляду та архітекторів, щоб виявити неочевидні несправності. Лише вони при візуальному огляді зможуть оцінити, наскільки будинок, можливо, був зруйнований чи пошкоджений (наприклад, неочевидні пошкодження від зсуву грунтів від влучання снаряду неподалік).

Крок четвертий

Пересвідчіться в доцільності ціни квартири. Якщо ціна запропонованої квартири вища на 15-20% ринкової, слід з’ясувати чому. Можливо там є додаткові бонуси: захищений підземний паркінг, охорона території тощо. Якщо ж ціна суттєво нижча, варто звернути увагу не лише на документи та продавця, але й на історію об’єкту. Зазвичай, підозріло дешеві квартири мають вади в документах або задіяні у судових процесах.