Выход из ступора: сколько домов достроили в Украине во время войны

Часть украинских застройщиков, начиная с 24 февраля, уже успели прийти в себя и "разморозить" работу на площадках. Более того — возобновили ввод новых очередей в эксплуатацию.

Об этом сообщает РБК-Украина Realty со ссылкой на аналитику портала ЛУН .

За 140 дней войны сертификаты о вводе в эксплуатацию получили 39 новостроек Украины. Всего за время войны было сдано 385 000 кв.м жилья.

Наиболее активные в завершении строительства регионы

Рекордсмен — Киевская область, где 6 жилых комплексов в совокупности построили для инвесторов почти 90 000 квадратных метров жилья.

На втором месте — Львовская область. В самом городе Львов 8 жилых комплексов получили долгожданные сертификаты на 67 700 кв. м. А в совокупности с тремя ЖК в области — почти 89 000 квадратов.

Третье место в Одесской области. Здесь введено в эксплуатацию около 30 000 кв.м в трех жилых комплексах.

Всего введенные в эксплуатацию квартиры зарегистрированы в 14 областях Украины. Довольно активными по объемам достроенного во время войны жилья оказались также Днепропетровская (28 000 кв. м), Полтавская (21 600 кв. м) и Волынская (21 400 кв. м) области.

Без озеленения, зато с квартирами

"Количество инвестиционных сделок на первичном рынке все еще ощутимо ниже довоенной даже в" безопасных " регионах. Однако, застройщики пытаются возвращаться к завершению строительства своих объектов во всех областях, где пока нет боевых действий", — говорит маркетинг-директор ЛУН Денис Судилковский.

Он отмечает, что государство также идет на уступки. Так, с 12 июля, согласно постановлению Кабинета Министров №722, на весь период действия военного положения и еще три месяца после, разрешено вводить в эксплуатацию дома без выполнения части отделки фасадных работ и благоустройства.

Таким образом получить ключи от нового жилья инвесторы смогут раньше, а сажать деревья, ставить скамейки и детские площадки застройщик будет уже параллельно с ремонтами жителей.