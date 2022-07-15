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Война не обвалила цены на квартиры. Как за полгода изменилась стоимость жилья в Украине

Новина українською →
Украина, Пятница 15 июля 2022 07:50
Война не обвалила цены на квартиры. Как за полгода изменилась стоимость жилья в Украине В новостройках цена квадратного метра выросла на 11% (фото Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Леся Панченко

Рынок купли-продажи жилья постепенно восстанавливается. Но, вопреки ожиданиям и прогнозам, цены на квартиры не падают, а, наоборот, растут. Это подтверждает анализ стоимости квадратного метра жилья за последние полгода в разных регионах Украины.

Где сейчас можно выгодно приобрести квартиру РБК-Украина Realty со ссылкой на аналитику OLX недвижимость.

Как выросли цены

В сравнении с началом года стоимость квадратного метра на вторичном рынке выросла на 8%, а на первичном — на 11%.

Если в январе средние цены на вторичке по Украине были на уровне 17 640 грн/кв.м, то в июле этот показатель уже 19 070 грн /кв.м.

Что до квартир в новостройках, то в среднем квадратный метр сейчас обойдется в 25 460 грн, а это на 2 500 грн больше, чем в начале года до войны.

От чего зависит цена

На финальную цену квартиры влияют разнообразные факторы: локация, инфраструктура, этаж, планировка, отделка и прочее. Так, например, в меблированном жилье на вторичке средняя цена квадратного метра составляет 24 340 грн, в новостройке придется выложить почти вдвое больше — 44 780 грн.

Относительно отделки, то квадратный метр во вторичном жилищном фонде с современным ремонтом будет стоить в среднем 27 000 грн, в квартире с косметическим ремонтом — 21 880 грн.Война не обвалила цены на квартиры. Как за полгода изменилась стоимость жилья в УкраинеФото pixabay.com

На первичном рынке стоимость квадратного метра в доме с дизайнерским ремонтом обойдется в среднем в 36 370 грн, с бюджетным ремонтом — в 26 690 грн, а в состоянии под чистовую отделку — в 25 840 грн. Самым дорогим вариантом ремонта как для вторичного, так и для первиному рынке будет авторский проект — 36 550 грн / кв. м и 53 120 грн/кв. м соответственно.

Если сравнивать цены в зависимости от этажности, то квадратный метр на первом-втором этажах во вторичном жилом фонде в среднем стоит 22 280 грн, а вот в новостройке ценник уже в 1,3 раза выше — 30 760 грн. Похожая разница в цене на квартиру на 3-8 этажах - 23 520 грн /кв.м и 30 560 грн/кв.м соответственно.

Самые дорогие и дешевые регионы Украины

Тройка самых дешевых регионов по стоимости квадратного метра в новостройках по состоянию на июль выглядит так:

  • Ивано-Франковская область — 17 830 грн/кв.м;
  • Хмельницкая область — 18 830 грн/кв.м;
  • Сумская область — 19 600 грн/кв.м.

Самыми высокими являются цены за кв. м в новостройках:

  • Киевщины — 30 460 грн/кв.м;
  • Днепропетровщины — 33 640 грн/кв.м.
  • Львовщины — 33 590 грн/кв.м;

На вторичном рынке самая выгодная цена за квадратный метр в таких регионах:

  • Сумщина — 13 000 грн/кв.м;
  • Днепропетровщина — 16 360 грн/кв.м;
  • Ивано-Франковщина — 16 410 грн/кв.м.

Самые дорогие регионы по стоимости жилья на вторичном рынке:

  • Киевская область — 34 740 грн/кв.м;
  • Львовская область — 27 460 грн/кв.м;
  • Винницкая область — 24 750 грн/кв.м;
  • Черновицкая область — 24 600 грн/кв.м.

Война не обвалила цены на квартиры. Как за полгода изменилась стоимость жилья в Украине

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