Знання англійської мови підвищує зарплату: де та на скільки більше ви можете отримувати

Під час пошуку роботи в багатьох вакансіях ви можете побачити пункт про обов'язкове володіння англійською мовою. У деяких сферах ці знання можуть суттєво підвищити вашу заробітну плату.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на дослідження сайту з пошуку роботи Work.ua.
За даними Work.ua 15% вакансій у категорії "Юриспруденція" мають вимогу про знання англійської мови.
Від потенційних кандидатів вимагають такого рівня:
Початковий рівень знання англійської мови не дає великих перспектив у цій сфері. Можливості починають змальовуватися від середнього до просунутого рівня.
У сфері юриспруденції йдеться про такі посади:
Водночас компаніям, де на роботі потрібно послуговуватися іноземною мовою, не просто знайти потрібного кандидата.
"У квітні 2024 року лише три вакансії у категорії "Юриспруденція" не отримали жодного відгуку від шукачів. Усі вони вимагали просунутого рівня англійської мови. В одній із вакансій компанія шукала юриста з медичного права, у двох інших - імміграційного юриста", - йдеться в дослідженні.
У 53% шукачів роботи середній рівень англійської, а початковий - у 24%. Водночас роботодавці шукають людей із рівнем вище середнього та просунути, а таких - 6% і 16% відповідно.
Середній розмір зарплати в категорії "Юриспруденція" зі знанням англійської у квітні 2024 року складав 27 500 гривень. Це на 38% вище за середню зарплату в категорії.
До того ж чим вищий рівень англійської, тим вищі очікування шукачів щодо заробітної плати.
"Якщо на рівнях "початковий" і "середній" цей показник складає 20 000 гривень, то шукачі із рівнем "вище середнього" претендують на дохід 25 000 гривень. Шукачі з просунутою англійською хочуть заробляти щонайменше 30 000 гривень", - йдеться в аналітиці.
Хоча цікаво, що при цьому кандидати, які вільно володіють англійською, вказали розмір бажаної зарплати 22 500 гривень.
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