Український дубляж та гроші з бюджету. Всі за і проти нового закону про англійську мову

4 червня Верховна Рада ухвалила у другому читанні законопроект 9432 про функціонування англійської мови в Україні. Його підтримали 236 депутатів.

Про те, що змінить законопроект, які його переваги і недоліки та що після його прийняття буде з дубляжем фільмів українською мовою, в коментарі РБК-Україна розповів юрист і народний депутат України IX скликання Роман Бабій.

Плюси та мінуси закону про англійську мову

Законопроект 9432 передбачає розширення сфер застосування англійської мови в Україні. Зокрема, на певні посади зможуть претендувати тільки кандидати, які володіють англійською на високому рівні.

"Сприяння опануванню та удосконаленню знань англійської громадянами України, стимулювання її вивчення та застосування, розширення вживання в публічних сферах суспільного життя - безперечно правильні ідеї. Однак чимало норм законопроекту є доволі декларативними та потребують деталізації як мінімум в підзаконному регулюванні", - говорить юрист.

Дискусійним на його думку є обов'язок опанувати англійську багатьом державним посадовцям, у тому числі військовослужбовцям, прокурорам, податківцям, посадовим особам держпідприємств.

"Далеко не завжди виконання їх посадових обов'язків пов'язане з постійним застосуванням англійської. Володіння англійською однозначно є перевагою і її вивчення треба стимулювати, однак в законопроекті мова йде саме про обов'язкову умову для прийняття на роботу. З урахуванням нинішнього стану знання англійської держслужбовцями та керівниками державних підприємств до цього варто підходити поступово та більш диференційовано", - пояснює Бабій.

На його думку, вимога обов'язкового знання англійської для осіб, які займають посади у державних органах, обмежить коло потенційних кандидатів на посади.

Фото: Володіння англійською мовою стане обов'язковим для держслужбовців, податківців та інших категорій (Віталій Носач/РБК-Україна)

"Я маю на увазі людей з високим рівнем професійності, які з тих чи інших причин не володіють англійською, та і відсутність потрібного рівня знання цієї мови для них не є критичним для якісного виконання своїх обов'язків. Не сказав би, що державна служба є популярною серед фахівців своєї справи зараз. І я дуже не певен, що вона буде популярною і згодом. Професійні кадри на держслужбі - в дефіциті. І це досить суттєва проблема, а через таку вимогу цей дефіцит лише загостриться", - каже співрозмовник.

Проект закону також передбачає збільшення державних витрат: премії 10% держслужбовцям, які володіють англійською на доволі високому рівні, на фінансування освітніх програм по вивченню мови тощо.

"Під час війни та одразу після її закінчення знайти в бюджеті "зайві" гроші на це буде важко і навряд чи пріоритетно", - додав Бабій.

Він наголосив, що переважну більшість норм пропонується ввести в дію не одразу. Наприклад, норма про 10% премії почне працювати після закінчення воєнного стану і діятиме протягом 4 років, норма про обов'язковість володіння мовою для прийняття на державну роботу - для когось через 2, а для когось через 4 роки після війни.

Що буде з дубляжем фільмів українською мовою

Також навколо законопроекту 9432 було багато критики через пункт, який передбачав скасування українського дубляжу. Це означало, що у кінотеатрах мали транслювати англомовні фільми мовою оригіналу. Через суспільний тиск цей пункт із законопроекту прибрали.

"У варіанті законопроекту, підготовленому до другого читання, такої норми немає. Як на мене, критика була обґрунтована, і ця норма однозначно б не сприяла застосуванню української мови в кінопрокаті та негативно вплинула б на індустрію українського дубляжу, яка робить якісний продукт", - пояснив юрист.

Профільний комітет ВРУ не підтримав інші пропозиції, як от можливість телеканалам знижувати обов’язкову частку (квоту) телепрограм українською мовою за рахунок трансляції англомовних програм з українськими субтитрами. Натомість 3 червня цей комітет вніс № 336, яка заохочуватиме кінотеатри показувати фільми англійською мовою.

Фото: Законопроект критикували через пункт про скасування українського дубляжу в кінотеатрах (wikimedia.org)

"Якраз перед голосуванням профільний комітет затвердив зміни до таблиці до другого читання. І там з'явилася досить цікава правка № 336. Її суть у стимулюванні показу кінотеатрами фільмів англійською мовою (без українського дубляжу)", - розповів Бабій.

Якщо кінотеатр демонструє фільм англійською та не продає квитки на цей сеанс (таких сеансів має бути не менше 8 на місяць), то тоді держава компенсує кінотеатру витрати на демонстрування фільму у випадку, коли на такі сеанси продано недостатньо квитків для покриття витрат. Такий механізм фінансових витрат держави пропонують впровадити протягом 6 місяців після того, як буде ухвалять закон.

"Іншими словами кінотеатри зможуть не турбуватися про збитковість таких сеансів, на відміну від фільмів, дубльованих українською", - наголосив юрист.

Чи на часі цей законопроект

"Я б не назвав цей законопроект критично необхідним зараз, хоча стимулювати вивчати англійську, надавати можливості її вивчати тим, хто цього з різних причин досі цього не зробив - правильна ідея", - заявив Бабій.

Також він зазначив, що якщо мова йде про фінансові стимули - премії чи державні програми вивчення мови, то вони мають бути забезпечені реальними грошима, а не залишитися на папері.

"Оскільки більшість норм в законопроекті відстрочена у введенні в дію, потрібно скористатися цим часом, щоб вдосконалити ці підходи", - додав депутат.