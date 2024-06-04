Рада ухвалила закон про англійську мову: як це змінить життя українців

4 червня Верховна Рада ухвалила у другому читанні законопроект 9432 про функціонування англійської мови в Україні. Його підтримали 236 депутатів.

РБК-Україна розповідає усе, що треба знати про цей законопроект і як він вплине на життя українців.

Зміст

Що передбачає законопроект 9432

Як ухвалення цього законопроекту вплине на українців

Критика законопроекту

Що передбачає законопроект 9432

Законопроект 9432 ініціював Володимир Зеленський. Його зареєстрували 28 червня 2023 року, а восени торік він пройшов перше читання.

Проект пропонує закріпити статус англійської як однієї із мов міжнародного спілкування в Україні, оскільки наша країна має намір вступити у ЄС, а українці поки на недостатньому рівні володіють цією іноземною мовою.

Цей законопроект визначає категорії посад, кандидати на які повинні володіти англійською, унормовує особливості застосування її в роботі органів державної влади та органів місцевого самоврядування, підрозділів екстреної допомоги населенню, під час перетину державного кордону, у сферах освіти, транспорту, охорони здоров'я.

Законопроект передбачає вивчення англійської мови з дитячих садочків і на всіх рівнях здобуття освіти. Також він пропонує транслювати фільми англійською мовою у кінотеатрах, а у разі неокупності квитків держава компенсуватиме частину коштів закладам.

Додамо, що під час голосування була дискусія по правці №336, яку внесли за день до ухвалення закону. Вона передбачає бюджетну підтримку для кінотеатрів за демонстрування англомовних фільмів. Її підтримали 226 депутатів.

Результати голосування (фото: Telegram/Залізний нардеп)

Як ухвалення цього законопроекту вплине на українців

Ухвалення законопроекту зобов'яже володіти англійською мовою тих, хто претендує на посади:

державної служби категорії "А", державної служби категорії "Б" і "В", перелік яких встановлює Кабінет Міністрів

голів місцевих держадміністрацій та їхніх заступників

військовослужбовців офіцерського складу, які служать за контрактом (перелік встановлює КМУ)

поліцейських середнього та вищого складу, начальників в інших правоохоронних органах і службах цивільного захисту (перелік встановлює уряд), прокурорів, працівників митних та податкових органів (перелік встановлює КМУ)

керівників суб'єктів господарювання державного сектора економіки (перелік визначає Кабмін)

Чиновники складатимуть іспит з англійської мови безкоштовно, його організовуватиме МОН. Пройти його можна не частіше 1 разу на 4 місяці, але необмежену кількість разів.

Вимоги до знання англійської для держслужбовців категорії "А", голів місцевих держадміністрації та їхніх заступників почнуть діяти через 2 роки після закінчення воєнного стану, а для решти посадовців - через 4 роки.

Окрім цього:

на всіх рівнях освіти вивчення і використання англійської стане обов'язковим, у тому числі й дошкільних закладах

військові повинні будуть володіти англійською на достатньому рівні для спілкування у професійних цілях, але під час воєнного стану та мобілізації на військовослужбовців та правоохоронців вимога володіти англійською мовою не розповсюджується

у всіх видах пасажирського транспорту: на залізничних вокзалах, автовокзалах, в аеропортах, морських та річкових портах всю інформацію мають дублювати англійською мовою

під час культурно-мистецьких заходів, у музеях та кінотеатрах, зобов'яжуть дублювати аудіовізуальну інформацію англійською

екстрена допомога надаватиметься іноземцям англійською, якщо вони не володіють українською. Виклики також мають прийматися і англійською (або іншою мовою, прийнятною для сторін)

на кордоні митний і паспортний контроль для іноземців здійснюватиметься англійською

у кінотеатрах транслюватимуть до 10% (від загальної кількості) фільмів англійською мовою

Критика законопроекту

Перша редакція законопроекту містила норму про те, що кількість англомовних фільмів з українським дубляжем повинні були зменшити до 50% вже з наступного року. А до 2027 року - усі англомовні фільми пропонували транслювати мовою оригіналу. Це начебто мало допомогти українцям краще вивчити англійську мову. Після гострою суспільної критики, цей пункт прибрали із законопроекту, але намагались повернути у квітні цього року.

Зрештою, 3 червня профільний комітет вніс правку №336, що передбачає обмежену кількість показу фільмів англійською мовою у кінотеатрах.

"Прямої загрози дублюванню ця поправка не несе, а кількість сеансів, на яких фільми демонструються не українською мовою, відповідно до закону про державну мову не може бути вищою за 10% на місяць", - заявив головний критик законопроекту Володимир В'ятрович.

Також він зазнав, що ця норма все одно є абсурдною і шкідливою. Оскільки витрачати бюджетні гроші на те, щоб заохочувати демонструвати фільми іноземною мовою замість української під час війни - чисте безумство.

"Якщо в уряду є зайві гроші їх треба спрямувати або на армію, або на підтримку сеансів українських, а не американських фільмів. Тим більше, що американські кінокомпанії про це не просять, а навпаки, інвестують кошти в дублювання і демонстрування фільмів українською", - заявив В'ятрович.

Додамо, що механізм компенсації кінотеатрам за показ фільмів англійською пропонують ввести вже за пів року після набрання чинності закону. Також наголосимо, що для того, щоб закон набув чинності, його має підписати президент, а тоді опублікувати на сайті Верховної Ради.