Знание английского повышает зарплату: где и на сколько больше вы можете получать

В какой сфере прирост з/п самый высокий

По данным Work.ua 15% вакансий в категории "Юриспруденция" требуют знания английского языка.

От потенциальных кандидатов требуют такого уровня:

1% вакансий - начальный

32% вакансий - средний

21% вакансий - выше среднего

38% вакансий - продвинутый

8% вакансий - свободно

Начальный уровень знания английского не дает больших перспектив в этой сфере. Возможности начинают вырисовываться от среднего до продвинутого уровня.

Кому нужно знать английский

В сфере юриспруденции идет речь о таких должностях:

начальник юридического отдела

юрист-международник

юрист ВЭД

юрист по интеллектуальной собственности

юрист по международным грантовым программам

юрист по защите персональных данных (GDPR)

юрист по оценке комплаенс-рисков

IT-юрист

юрист по работе с инновационным бизнесом

корпоративный юрист

адвокат/юрист по налоговому праву

юрист по антимонопольному праву

В то же время компаниям, где на работе нужно использовать иностранный язык, не просто найти нужного кандидата.

"В апреле 2024 года только три вакансии в категории "Юриспруденция" не получили ни одного отклика от соискателей. Все они требовали продвинутого уровня английского языка. В одной из вакансий компания искала юриста по медицинскому праву, в двух других - иммиграционного юриста", - говорится в исследовании.

У 53% соискателей работы средний уровень английского, а начальный - у 24%. В то же время работодатели ищут людей с уровнем выше среднего и продвинутого, а таких - 6% и 16% соответственно.

Как со знанием английского растет з/п

Средний размер зарплаты в категории "Юриспруденция" со знанием английского языка в апреле 2024 года составлял 27 500 гривен. Это на 38% выше средней зарплаты в категории.

К тому же, чем выше уровень английского, тем выше ожидания соискателей относительно заработной платы.

"Если на уровнях "начальный" и "средний" этот показатель составляет 20 000 гривен, то искатели с уровнем "выше среднего" претендуют на доход 25 000 гривен. Соискатели с продвинутым английским хотят зарабатывать по меньшей мере 30 000 гривен", - говорится в аналитике.

Хотя интересно, что при этом свободно владеющие английским кандидаты указали размер желаемой зарплаты 22 500 гривен.