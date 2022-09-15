ua ru
Чт, 15 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Знали про слабке місце ворога. В розвідці розповіли про організацію контрнаступу ЗСУ

Новость на русском →
Четвер 15 вересня 2022 15:13
Знали про слабке місце ворога. В розвідці розповіли про організацію контрнаступу ЗСУ Фото: українські військові (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Україна заздалегідь знала про слабке місце у російських окупантів. Вже у червні було очевидним, що наступ на балаклійському напрямку можливий.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова представника ГУР Мо України Вадима Скібіцького в інтерв'ю для "Kyiv Post".

Розвідка здійснила усе необхідне для викриття планів, а також намірів Росії для подальшого просування окупантів по лінії фронту.

"Ми розуміли, що рано чи пізно потрібно буде проводити контрнаступальні дії і на Харківському напрямку. Насамперед через загрозу Харкову, яка, до речі, досі зберігається", - заявив Вадим Скібіцький.

Як відзначив представник розвідки, Україні було важливо зупинити темпи наступу окупантів на донецькому напрямку. Для цього було вжито усі необхідні заходи, після чого командування Росії перекинуло війська на південь, що створило умови для наступу наших воїнів на Херсонському та Харківському напрямках і дозволило розвинути цей успіх.

"Ще навесні було зрозуміло, що слабке місце Росії - це Балаклія. У червні стало очевидним, що наступ на балаклійському напрямку можливий. Дії, які ми планували в Херсонській і Запорізькій областях, допомогли розвинути загальні успіхи збройних сил України. Нашою головною метою є деокупація всіх захоплених територій”, - зауважив Скібіцький.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, згідно з даними Міноборони України, в рамках контрнаступу ЗСУ, наші воїни звільнили близько 8,5 тисяч квадратних кілометрів Харківської області.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Україна Російська Федерація
NEWS
Росіяни хочуть "підтопити" ЗСУ на півдні, але тікають у Харківській області: карти боїв
Росіяни хочуть "підтопити" ЗСУ на півдні, але тікають у Харківській області: карти боїв
DAILY
Депутат Кнесету Нір Баркат: У цій війні Ізраїль має бути на боці України
Мілан Лєліч, Ростислав Шаправський Депутат Кнесету Нір Баркат: У цій війні Ізраїль має бути на боці України