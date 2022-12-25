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Знали, що там будуть люди. З'явились подробиці обстрілу Херсона

Фото: з'явились подробиці обстрілу Херсона 24 грудня (t.me/tymoshenko_kyrylo)
Автор: Наталія Гурковська

Пораненим внаслідок атаки російських військових на Херсон 24 грудня надається необхідна медична допомога. У деяких пацієнтів стан важкий, лікарі борються за їхнє життя.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву першого заступника голови Херсонської облради Юрія Соболевського в ефірі телемарафона.

"Щодо Херсона - це був свідомий терористичний акт. Там не було поруч жодної військової цілі, жодного об’єкта критичної інфраструктури, по яких так само вони б’ють. Це було виключно удар по тих локаціях, де вони на 100% знали, що там є скупчення людей", - розповів він..

Так, за його словами, один удар припав поруч з Центральним ринком, другий - поруч з центральним супермаркетом біля площі Свободи на вулиці Ушакова, там, де завжди були люди.

Як повідомлялось, внаслідок обстрілу Херсона та області росіянами, який стався 24 грудня, постраждали 68 мирних жителів. Ще 16 людей загинули.

Нагадаємо, вранці 24 грудня росіяни завдали масованого удару по Херсону. Раніше офіційні особи повідомляли, що в результаті ворожої атаки загинули щонайменше 10 людей, ще 58 отримали поранення.

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ХерсонОбстріл