Знали, что там будут люди. Появились подробности обстрела Херсона

Раненым в результате атаки российских военных на Херсон 24 декабря оказывается необходимая медицинская помощь. У некоторых пациентов состояние тяжелое, врачи борются за их жизнь.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление первого заместителя главы Херсонского облсовета Юрия Соболевского в эфире телемарафона.
"О Херсоне - это был сознательный террористический акт. Там не было рядом ни одной военной цели, ни одного объекта критической инфраструктуры, по которым так же они бьют. Это был исключительно удар по тем локациям, где они на 100% знали, что там есть скопление людей", - рассказал он.
Так, по его словам, один удар пришелся рядом с Центральным рынком, второй - рядом с центральным супермаркетом возле площади Свободы на улице Ушакова, там, где всегда были люди.
Как сообщалось, в результате обстрела Херсона и области россиянами, произошедшего 24 декабря, пострадали 68 мирных жителей. Еще 16 людей погибли.
Напомним, 24 декабря утром россияне нанесли массированный удар по Херсону. Ранее официальные лица сообщали, что в результате вражеской атаки погибли по меньшей мере 10 человек, еще 58 получили ранения.