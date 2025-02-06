Знакове місце. Як виглядатиме національне військове кладовище: ексклюзивні кадри

Проєкт, який розробляється з 2022 року, передбачає поступове поховання військовослужбовців, а в майбутньому - і ветеранів війни. Згідно з інформацією Міністерства у справах ветеранів, на кладовищі передбачено 136 419 місць, з яких 131 199 - традиційні поховання, а ще 5 220 - у колумбаріях.

Як виглядатиме меморіал

Проєкт кладовища базується на гармонійному поєднанні природного ландшафту з сучасними архітектурними рішеннями. За словами головного архітектора Сергія Дербіна, ділянка знаходиться у лісовій місцевості, і цей фактор відіграв ключову роль у формуванні концепції. Дизайн меморіалу поєднує естетику військового некрополя з природними особливостями території.



Візуалізація вхідної групи (фото: Сергій Дербін)

Будівлі комплексу не будуть прив’язані до конкретного архітектурного стилю - їхній вигляд залишиться позачасовим, що дозволить адаптувати простір до майбутніх потреб. Остаточний дизайн ключових споруд визначать архітектурні конкурси.



Візуалізація сектору поховань та колумбарію (фото: Сергій Дербін)

Раніше в медіа проєкт порівнювали з Арлінгтонським кладовищем у США, однак розробники наголошують, що українська військова меморіальна архітектура має ґрунтуватися на власній історії. Головними референсами стали козацькі некрополі, військові кладовища воїнів УСС, УГА, УПА, а також українські меморіали за кордоном - зокрема, цвинтар святого Володимира в Канаді та святого Андрія в США.



Візуалізація сектору поховань (фото: Сергій Дербін)