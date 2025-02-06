Знакове місце. Як виглядатиме національне військове кладовище: ексклюзивні кадри

В Україні триває створення Національного військового меморіального кладовища - особливого місця, що стане символом шани та пам’яті про загиблих захисників. Особливу увагу приділяють тому, як виглядатиме кладовище.
Про це йдеться у матеріалі РБК-Україна "Боротьба за пам'ять. Як будують національне військове кладовище і коли почнуть поховання".
Проєкт, який розробляється з 2022 року, передбачає поступове поховання військовослужбовців, а в майбутньому - і ветеранів війни. Згідно з інформацією Міністерства у справах ветеранів, на кладовищі передбачено 136 419 місць, з яких 131 199 - традиційні поховання, а ще 5 220 - у колумбаріях.
Проєкт кладовища базується на гармонійному поєднанні природного ландшафту з сучасними архітектурними рішеннями. За словами головного архітектора Сергія Дербіна, ділянка знаходиться у лісовій місцевості, і цей фактор відіграв ключову роль у формуванні концепції. Дизайн меморіалу поєднує естетику військового некрополя з природними особливостями території.
Візуалізація вхідної групи (фото: Сергій Дербін)
Будівлі комплексу не будуть прив’язані до конкретного архітектурного стилю - їхній вигляд залишиться позачасовим, що дозволить адаптувати простір до майбутніх потреб. Остаточний дизайн ключових споруд визначать архітектурні конкурси.
Візуалізація сектору поховань та колумбарію (фото: Сергій Дербін)
Раніше в медіа проєкт порівнювали з Арлінгтонським кладовищем у США, однак розробники наголошують, що українська військова меморіальна архітектура має ґрунтуватися на власній історії. Головними референсами стали козацькі некрополі, військові кладовища воїнів УСС, УГА, УПА, а також українські меморіали за кордоном - зокрема, цвинтар святого Володимира в Канаді та святого Андрія в США.
Візуалізація сектору поховань (фото: Сергій Дербін)
Нагадаємо, 18 липня 2024 року Верховна Рада ухвалила законопроєкт №11271, який спрямований на врегулювання ключових аспектів проведення почесного військового поховального ритуалу на території Національного військового меморіального кладовища.
Також ми писали, що для Національного військового меморіального кладовища шрифтар Андрій Шевченко створив унікальний шрифт Memoria. Цей ексклюзивний шрифт розроблений спеціально для проєкту та не буде доступний у відкритому доступі.
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