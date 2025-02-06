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Для військового кладовища розробили унікальний шрифт: як він виглядає

Україна, Четвер 06 лютого 2025 11:30
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Для військового кладовища розробили унікальний шрифт: як він виглядає Фото: загиблі військові Личаківський цвинтар кладовище, Львів (GettyImages)
Автор: Владислава Ткаченко, Катерина Гончарова

Українські архітектори та дизайнери створюють сучасний меморіальний комплекс, спираючись на національні традиції. Ключовим елементом проекту став унікальний шрифт Memoria.

Про це йдеться у матеріалі РБК-Україна "Боротьба за пам'ять. Як будують національне військове кладовище і коли почнуть поховання".

Головним референсом для команди стали саме українські поховальні звичаї, які вони досліджують на основі козацьких некрополів, військових кладовищ воїнів УСС, УГА, УПА, а також українських цвинтарів за кордоном.

Серед закордонних прикладів особливу увагу приділяють цвинтарю святого Володимира в Оквілі (Канада) та цвинтарю святого Андрія в Саут-Баунд-Брук (США).

За словами архітектора проекту, Україна не потребує копій чужої культури, адже має власну історію, на основі якої повинна формувати свою військову естетику.

Одним із унікальних елементів меморіального комплексу став спеціально розроблений шрифт Memoria, створений професійним шрифтарем Андрієм Шевченком. Він є ексклюзивним і не буде доступний для загального користування. Автор родом з окупованого Бердянська.

Для військового кладовища розробили унікальний шрифт: як він виглядаєШрифт Memoria

Родина шрифтів Memoria має два різновиди: один із них призначений для нанесення на кам’яні намогильні споруди, його літери спроектовані так, щоб після висічення залишатися чіткими й легкими для читання.

Як зазначають автори, у розробці шрифту вони надихалися українською шрифтовою графікою ХХ століття, зокрема добою Визвольних змагань. Саме тому Memoria поєднує історичну тяглість та військовий дух.

Нагадаємо, що в Україні працюють над створенням Національного військового меморіального кладовища (НВМК). Але будівництво кілька разів переносили.

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