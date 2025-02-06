ua en ru
Чт, 06 лютого News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Дональд Трамп Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

Знакове місце. Як виглядатиме національне військове кладовище: ексклюзивні кадри

Четвер 06 лютого 2025 13:38
UA EN RU
Знакове місце. Як виглядатиме національне військове кладовище: ексклюзивні кадри Фото: Поховання військових в Україні (Getty Images)
Автор: Тетяна Веремєєва, Катерина Гончарова

В Україні триває створення Національного військового меморіального кладовища - особливого місця, що стане символом шани та пам’яті про загиблих захисників. Особливу увагу приділяють тому, як виглядатиме кладовище.

Про це йдеться у матеріалі РБК-Україна "Боротьба за пам'ять. Як будують національне військове кладовище і коли почнуть поховання".

Проєкт, який розробляється з 2022 року, передбачає поступове поховання військовослужбовців, а в майбутньому - і ветеранів війни. Згідно з інформацією Міністерства у справах ветеранів, на кладовищі передбачено 136 419 місць, з яких 131 199 - традиційні поховання, а ще 5 220 - у колумбаріях.

Як виглядатиме меморіал

Проєкт кладовища базується на гармонійному поєднанні природного ландшафту з сучасними архітектурними рішеннями. За словами головного архітектора Сергія Дербіна, ділянка знаходиться у лісовій місцевості, і цей фактор відіграв ключову роль у формуванні концепції. Дизайн меморіалу поєднує естетику військового некрополя з природними особливостями території.

Знакове місце. Як виглядатиме національне військове кладовище: ексклюзивні кадри
Візуалізація вхідної групи (фото: Сергій Дербін)

Будівлі комплексу не будуть прив’язані до конкретного архітектурного стилю - їхній вигляд залишиться позачасовим, що дозволить адаптувати простір до майбутніх потреб. Остаточний дизайн ключових споруд визначать архітектурні конкурси.

Знакове місце. Як виглядатиме національне військове кладовище: ексклюзивні кадри
Візуалізація сектору поховань та колумбарію (фото: Сергій Дербін)

Раніше в медіа проєкт порівнювали з Арлінгтонським кладовищем у США, однак розробники наголошують, що українська військова меморіальна архітектура має ґрунтуватися на власній історії. Головними референсами стали козацькі некрополі, військові кладовища воїнів УСС, УГА, УПА, а також українські меморіали за кордоном - зокрема, цвинтар святого Володимира в Канаді та святого Андрія в США.

Знакове місце. Як виглядатиме національне військове кладовище: ексклюзивні кадри
Візуалізація сектору поховань (фото: Сергій Дербін)

Нагадаємо, 18 липня 2024 року Верховна Рада ухвалила законопроєкт №11271, який спрямований на врегулювання ключових аспектів проведення почесного військового поховального ритуалу на території Національного військового меморіального кладовища.

Також ми писали, що для Національного військового меморіального кладовища шрифтар Андрій Шевченко створив унікальний шрифт Memoria. Цей ексклюзивний шрифт розроблений спеціально для проєкту та не буде доступний у відкритому доступі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Військовий Загибель героя
NEWS
Україна отримала перші французькі винищувачі Mirage 2000
Україна отримала перші французькі винищувачі Mirage 2000
DAILY
Між мінами та ракетами. Як бізнес страхує та перевозить вантажі у Чорному морі
Дмитро Сидоровкореспондент РБК-Україна Між мінами та ракетами. Як бізнес страхує та перевозить вантажі у Чорному морі